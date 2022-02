BBB 22: Karol Conká comenta caso de agressão de Maria a Natália no BBB 22: "Nem eu fui tão agressiva"

As imagens da sister Maria acertando a cabeça da participante pipoca, Natália Deodato, seguem repercutindo nas redes sociais desde a noite dessa segunda-feira, 14, após a dinâmica do "Jogo da Discórdia".

O assunto está movimentando o público que acompanha o reality, sendo a maioria favorável a expulsão de Maria. Acompanhando a situação, a ex-BBB mais rejeitada na história do reality show, Karol Conká, também comentou sobre a 'baldada" de Maria em Natália.

Em vídeo publicado no Instagram pela amiga de confinamento, Lumena Aleluia, Karol comentou o corrido de uma maneira humorada, mas pontuou sua opinião sobre o suposto caso de agressão ocorrido: "Nem Jaque Patombá, no auge da animosidade, foi tão agressiva assim num jogo da discórdia".

O post da psicóloga com teor cômico faz alusão ao seu comportamento "palestrante" na edição 21. Nas imagens, ela aparece batendo na porta com um balde e pede para conversar com Maria sobre o ocorrido com Natália.

Também conhecida carinhosamente como Mamacita, Karol Conká foi eliminada com 99,17% de rejeição na edição do Big Brother 2021, e tinha Lumena como uma de suas maiores aliadas no jogo. Em sua participação, a cantora ficou conhecida como uma das "vilãs" mais odiadas da história do programa.





