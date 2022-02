BBB 22: "Não sou sacana", diz Natália sobre suposta agressão de Maria

Após jogo da discórdia, a sister desabafou com Douglas e Arthur sobre Maria ter batido o balde de água da dinâmica na cabeça dela

Após receber a maior quantidade de "banhos de água suja" no Jogo da Discórdia desta segunda, 14, a sister Natália Deodato desabafou com Douglas Silva sobre a suposta agressão sofrida por ela na dinâmica. Quando Maria foi jogar água na sister, o balde usado acabou batendo na cabeça da Natália.

No Quarto Grunge, conversando com Douglas e Arthur, a sister falou sobre ter ouvido Maria falar "bem feito" após a batida. Nas redes sociais, parte do público afirma ter ouvido a palavra "perfeito", que teria sido em resposta a Tadeu Schmidt.

Natália falando que não ia falar que foi agressão, porque ela não é sacana

pic.twitter.com/DYcVnJurNo Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine February 15, 2022

No momento do ao vivo, Natália chegou a reclamar: "Não vale bater o balde com água na cabeça". O apresentador, depois, questionou Maria sobre o acontecido e ela justificou que o balde teria "escorregado" da mão dela.

Sobre o assunto Enquete Paredão BBB 22: parcial elimina Bárbara e salva Arthur e Natália

BBB 22: que horas começa hoje, 15/02, horário e dinâmica

BBB 22: Jogo da discórdia tem água suja nos brothers; veja como foi

BBB 22: expulsão por agressão? Maria acerta balde em cabeça de Natália

Aos brothers na conversa pós-dinâmica, Natália afirmou: "Eles perguntaram pra mim, mas obviamente que eu não vou falar assim. Mas pode ouvir, que ela falou ('bem feito'). Mas obviamente que eu não vou fazer isso. Não sou sacana, também, não sou assim".

Em paralelo, Maria desabafou com Vinicius sobre a própria atitude, reconhecendo ter sido "agressiva".

Essa fala da Natália agora para o Douglas e Arthur encerra a questão, né? Ela se sentiu agredida pela Maria, mas não quis falar ao vivo para não ser "sacana". #BBB22 — Chico Barney (@chicobarney) February 15, 2022

Tags