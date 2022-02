Jogo da Discórdia no BBB 22: Douglas e Arthur são principais alvos

Durante Jogo da Discórdia na noite dessa segunda, 7, os participantes do BBB 22 precisaram adjetivar negativamente uns aos outros. Douglas Silva e Arthur Aguiar receberam 11 e sete placas, respectivamente; ambos estão no Paredão com Naiara Azevedo

Durante dinâmica do Jogo da Discórdia na noite dessa segunda-feira, 7, os participantes do BBB 22 precisaram adjetivar negativamente uns aos outros ao posicionar placas nas testas dos colegas. Douglas Silva e Arthur Aguiar receberam 11 e sete placas, respectivamente; ambos estão no Paredão com Naiara Azevedo.

Cada participante escolheu duas placas para associar a uma ou duas pessoas. As opções de placas foram: “Esconde o Jogo”, “Planta”, “Fingido”, “Fala por Trás”, “Duas Caras”, “Em Cima do Muro”, “Ardiloso”, “Sonso”, “Joga Sujo” e “Influenciável”.

O momento começou com Eslovênia Lima, que entregou Esconde o Jogo e Duas Caras para Douglas. “Para mim você é uma incógnita”, explicou ela. Em seguida, Natália Deodato entregou Influenciável para Paulo André e Esconde o Jogo para Pedro Scooby.

Jogo da Discórdia no BBB 22: discussões acaloradas

Jade Picon entregou Duas Caras para Arthur e Esconde o Jogo para Douglas, enquanto o cearense Vinicius Sousa considerou Douglas como Em Cima do Muro e Esconde o Jogo. Já Eliezer Neto entregou Ardiloso para Arthur e Duas Caras para Natália. “A sensação que eu tenho é que ela me abraça com uma faca nas minhas costas”, disse o brother. O apresentador Tadeu Schmidt concedeu o direito de resposta a Natália.

A modelo retrucou: “Tu, toda oportunidade que tu tem em jogo, toda oportunidade que você tem de me cortar das coisas, você corta. Você é uma pessoa que eu achei que estaria do meu lado, que estaria por mim. Pelo contrário”. Perguntada por Eliezer, ela respondeu que o brother a “cortou” em Prova do Anjo recente. A discussão continuou por um momento, até ser interrompida por Tadeu.

O apresentador também precisou interferir pouco depois, quando Jessilane Alves deu a placa de Jogo Sujo para Arthur e os dois começaram uma discussão. Segundo ela, um momento com o brother na academia a fez se sentir coagida, mesmo sabendo que foi uma interpretação sua. “Eu entendi que quando eu fui falar com você, você não estava aberta a isso eu respeitei você e nunca mais toquei no assunto”, respondeu o ator. A dupla continuou discutindo sobre suas percepções próprias da conversa em questão, até ser interrompida.

O jogo seguiu seu ritmo sem outras discussões acaloradas. Em determinado momento, Paulo André selecionou a placa Ardiloso para entregar a Linn da Quebrada e não escolheu falar a palavra no feminino ao se direcionar à cantora. “Ardiloso vai pra Lina, porque semana passada ela votou em mim e agora votou de novo, acredito eu, nas minhas contagens...”, começou ele, que foi interrompido por Tadeu. “Ardilosa”, retificou o apresentador, e Paulo seguiu sua justificativa.

Jogo da Discórdia no BBB 22: veja quem recebeu as placas

Eslovênia

Esconde o jogo: Douglas Silva



Duas caras: Douglas Silva

Natália

Influenciável: Paulo André



Esconde o jogo: Pedro Scooby

Jade Picon

Duas caras: Arthur Aguiar



Esconde o jogo: Douglas Silva

Eliezer

Duas caras: Natália



Ardiloso: Arthur Aguiar

Vinicius

Em cima do muro: Douglas Silva



Esconde o jogo: Douglas Silva

Jessilane

Esconde o jogo: Douglas Silva



Jogo sujo: Arthur Aguiar

Tiago Abravanel

Influenciável: Maria



Em cima do muro: Eliezer

Brunna Gonçalves

Esconde o jogo: Naiara Azevedo



Duas caras: Arthur Aguiar

Bárbara

Ardiloso: Arthur Aguiar



Esconde o jogo: Douglas Silva

Lucas

Esconde o jogo: Arthur Aguiar



Ardiloso: Arthur Aguiar

Linn da Quebrada

Ardiloso: Douglas Silva



Planta: Paulo André

Paulo André

Ardilosa: Linn da Quebrada



Sonsa: Naiara Azevedo

Laís

Sonso: Douglas Silva



Em cima do muro: Douglas Silva

Pedro Scooby

Joga sujo: Arthur Aguiar



Influenciável: Jessilane

Maria

Joga sujo: Arthur Aguiar



Duas caras: Douglas Silva

Arthur

Duas caras: Jade Picon



Joga sujo: Pedro Scooby

Naiara

Em cima do muro: Paulo André



Esconde o jogo: Paulo André

Douglas Silva

Influenciável: Jessilane



Duas caras: Eslovênia



