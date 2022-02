BBB 22: Jogo da discórdia tem água suja nos brothers; veja como foi

Nesta segunda, os participantes jogaram de Acusador e Acusado, com plaquinhas distribuídas entre os brothers e com direito a água suja entre eles; Maria chegou a bater o balde em Natália. Veja como foi a dinâmica de hoje (14/02)

O Big Brother Brasil teve mais um jogo da discórdia na noite desta segunda-feira, 14 de fevereiro (14/02). Hoje, os participantes brincaram de Acusador e Acusado, com plaquinhas e uma água suja cinematográfica.

Os participantes deveriam fazer uma acusação contra o acusado e perguntar se os demais jogadores concordavam com a fala. Se a maioria da plateia votasse que sim, a acusação venceria e um balde de água suja seria jogado em sua cara. Se a maioria votasse não, seria o acusador que levaria um banho de água suja.

Maria, Eli, Vyni e Jade não foram citados pelos participantes. Mas Natália foi uma das sisters mais mencionadas, com cerca de quatro banhos durante o jogo, com acusações chegando ao voto "sim" de todos os participantes restantes em algumas das rodadas. Em uma das acusações, a sister Maria bateu o balde de água suja na cabeça de Natália, indicada no paredão desta semana.

"Não vale bater o balde com água na cabeça", reclamou a manicure para a atriz. Na volta do intervalo, Tadeu chamou a atenção de Maria durante o programa ao vivo. "Escorregou da minha mão", justificou a sister do grupo Camarote. Clique aqui para ver o vídeo do momento ou veja no player abaixo:

BBB 22: veja as acusações do jogo da discórdia de hoje

Eslovênia deu "melhor de boca fechada" para Natália; Natália jogou água em Eslovênia

Gustavo deu "não tem palavra" para Eslovênia; Eslovênia jogou água em Gustavo

Jesssilane deu "não tem palavra" para Eslovênia; Eslovênia jogou água em Jessilane

Bárbara deu "fala muito e faz pouco" para Gustavo; Gustavo jogou água em Bárbara

Laís deu "não tem palavra" para Arthur; Arthur jogou água em Laís

Arthur deu "não tem palavra" para Jade; Jade jogou água em Arthur

Linn deu "fútil" para Scooby; Scooby jogou água em Linn

Tiago deu "se faz de vítima" para Natália; Natália jogou água em Tiago

Natália deu "fala muito e faz pouco" para Maria; Maria jogou água em Natália, chegando a bater o balde na cabeça da sister

Maria deu "desagradável" para Natália; Maria jogou água em Natália

Vyni deu "arrogante" para Natália; Vyni jogou água em Natália

Eli deu "arrogante" para Natália; Eli jogou água em Natália

Larissa deu "sem personalidade" para Natália; Natália jogou água em Larissa

PA deu "não tem palavra" para Lina; Lina jogou água em PA

Jade deu "interesseiro" para Arthur; Jade jogou água em Arthur

Lucas deu "fraca de jogo" para Natália; Natália jogou água em Lucas

Pedro Scooby deu "arrogante" para Lina; Lina jogou água em Scooby

Douglas deu "arrogante" para Lina; Lina jogou água em DG

Brunna deu "sem personalidade" para Natália; Natália jogou "água suja" em Brunna

