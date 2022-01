Enquete Parcial BBB 22: Luciano deve sair em paredão com Natália e Naiara

Natália, Naiara e Luciano estão no paredão do BBB 22. Parcial da Enquete do O POVO de hoje, segunda, 24 de janeiro (24/01), segue apontando o bailarino como eliminado. Confira o resultado atualizado

Parcial de enquete do Big Brother Brasil 22 (BBB 22) segue apontando que Luciano deve ser eliminado em paredão triplo do reality show da Globo. Ele disputa permanência na casa mais vigiada do País contra Naiara e Natália. O bailarino aparece no resultado atualizado de hoje, hoje, segunda, 24 de janeiro (24/01), com 40% dos votos do público.

Primeira parcial do O POVO indicava 38%. A cantora e a modelo estão empatadas com 30% dos votos. A formação de paredão aconteceu nesse domingo, 23. Naiara foi indicada pelo líder Douglas Silva, Luciano foi a indicação contragolpe de Naiara, e Natália esteve entre os mais votados da casa.

Sobre o assunto "Coelce, Natália, boa tarde": Vyni recria meme no castigo do monstro do BBB 22

Em torpedo anônimo, participante erra pronome de Linn da Quebrada: "você está solteiro?"

BBB 22: "Não dá mais para ficar errando", diz Linn da Quebrada após Eslovênia errar pronome

BBB 22: Com show de Alok, 1ª festa tem selinhos, "fora" e uso errado de pronome

BBB 22: "Vocês vão gostar até o final", diz Anitta sobre Pedro Scooby

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

BBB 22: veja quem votou em quem no paredão

No primeiro paredão do BBB 22, cada participante da casa deveria votar em duas pessoas. Confira abaixo as indicações:

Douglas (líder) indicou Naiara Azevedo direto ao paredão;

Rodrigo votou em Pedro Scooby e Paulo André;



Bárbara votou em Natália e Jessilane;



Laís votou em Pedro Scooby e Paulo André;



Arthur votou em Natália e Brunna;



Brunna votou em Lucas e Natália;



Eliezer votou em Pedro Scooby e Natália;



Eslovênia votou em Jessilane e Natália;



Jade votou em Lucas e Vinicius;



Jessilane votou em Pedro Scooby e Paulo André;

Linn votou em Lucas e Jade;

Lucas votou em Brunna e Pedro Scooby;

Luciano votou em Jade e Natália;

Maria votou em Jade e Natália;

Naiara votou em Lucas e Jade;

Natália votou em Jade e Pedro Scooby;

Paulo André votou em Jessilane e Brunna;

Pedro Scooby votou em Jessilane e Eliezer;

Tiago votou em Lucas e Jade;

Vinicius votou em Jade e Pedro Scooby.

BBB 22: como foi formado o paredão

No paredão de domingo, 23, foram quatro pessoas: uma por indicação do líder, uma por contragolpe e duas por votação da casa. Após a prova do bate-volta, foi definido o paredão triplo.

Rodrigo, por vencer a prova do anjo, não podia ser indicado ao paredão: nesta semana, o anjo foi autoimune.

Douglas Silva, líder da semana, colocou Naiara Azevedo para o paredão. No contragolpe, ela puxou Luciano. Os mais votados da casa na primeira semana, com sete indicações, foram Pedro Scooby, Jade Picon e Natália Deodato.

Devido ao empate, Douglas teve que escolher quem seriam as duas indicações da casa para o paredão. Ele salvou Pedro Scooby, mandando Jade e Natália para a berlinda.

Na prova do bate-volta competiram Jade, Luciano e Natália - Naiara, indicação do líder, vai direto para o paredão. Jade venceu a disputa e se livrou da eliminação.

Deste modo, o primeiro paredão do BBB 22 ficou definido como Luciano, Naiara e Natália.

BBB 22: quem é o líder, o anjo e o monstro da semana?

Líder da semana: Douglas

Anjo da semana: Rodrigo

Monstro da semana: Naiara e Eliezer



Paredão da semana: Luciano, Naiara e Natália



Tags