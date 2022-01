Douglas e Rodrigo vencem primeira prova do líder e do anjo

Douglas Silva e Rodrigo venceram a prova do Líder e do Anjo que aconteceu na tarde desta sexta-feira, 21 de janeiro

Douglas Silva e Rodrigo venceram a prova que decidiria o Líder e o Anjo. Os dois escolherão seus papéis durante o programa ao vivo desta sexta-feira, 21 de janeiro.

O líder decidirá uma pessoa para ir ao paredão, enquanto o anjo se torna autoimune, não pode ser votado pelos outros participantes da casa e imuniza outra pessoa. Douglas, porém, já está com imunidade após vencer a prova da quinta-feira, 20, ao lado de Arthur.

As regras da prova consistiram em montar um quebra-cabeça com as ruas da fábrica da Fiat. Só havia uma forma e um caminho corretos. Quem finalizasse em menos tempo, venceria.

Depois de ganhar, Rodrigo falou sobre o assunto: “Não vou sair na primeira semana, graças a Deus. Mas o líder se compromete muito de cara, né?”. Arthur, então, respondeu: “você está com uma responsa que eu, sinceramente, não queria”.



