Em torpedo anônimo, participante erra pronome de Linn da Quebrada: "você está solteiro?"

Internautas apontam mais um episódio de transfobia no Big Brother Brasil (BBB 22) envolvendo Linn da Quebrada. Dessa vez, durante a dinâmica de torpedos anônimos, um participante perguntou se a sister estava "solteira", no masculino. “Você está ‘solteiro’? Tem alguém perguntando aqui”, dizia a mensagem.

Já é a segunda vez que um participante erra o pronome da artista, que se identifica como travesti. Na última quinta-feira, 20, Eslovênia disse em conversa com Lucas que se "descuidou" e se referiu à sister como "ele".

Mais um caso de erro de pronome da Linn da Quebrada na casa do #BBB22



Mais um caso de erro de pronome da Linn da Quebrada na casa do #BBB22

Perguntaram nos torpedos se a Linn estava solteira usando o pronome masculino: "Você está 'solteiro'? Tem alguém perguntando aqui" pic.twitter.com/fHRZRezuSr

January 22, 2022

“Tu não tava na mesa, eu estava conversando com a Linn, Linda… vou chamar de Linda. Ai sem querer falei assim: não é pra ele", contou a ex-miss, que diz ter sido corrigida em seguida. Apesar de Linn não ter se estendido, a internet, por sua vez, não deixou passar a história e enfatizou que a artista, além de se apresentar no feminino, tem o pronome tatuado na testa.

O episódio mais recente acontece apenas dois dias após a entrada de Linn, que esteve confinada por mais tempo no hotel depois de testar positivo para a Covid-19. Junto com ela, entraram somente na última quinta-feira mais dois membros do grupo camarote: Jade Picon e Arthur Aguiar.

No Twitter, a hashtag "transfobia é crime" já está em alta. Usuários da rede social pedem respeito à participante e cobram um pronunciamento do programa sobre a situação.

TRANSFOBIA É CRIME.



E tá sendo reincidente no programa. Se não houver pronunciamento, o programa #BBB22 é cúmplice. Tem que haver pronunciamento do programa, ao vivo.



LINN MERECE RESPEITO. É ELA! A TRAVESTI! pic.twitter.com/EJCCBd5nG0 — ERIKA HILTON (@ErikakHilton) January 22, 2022

Outra situação que despertou a reação do público na internet foi a utilização do termo pejorativo "traveco" por Rodrigo. O participante usou a expressão ao revelar que não conseguia dormir por causa de uma história contada por Eliezer. Imediatamente corrigido por Vinícius, o gerente comercial pediu desculpas, mas avisou que conversaria com Linn da Quebrada sobre o assunto.

