"Coelce, Natália, boa tarde": Vyni recria meme no castigo do monstro do BBB 22

No castigo do monstro do BBB 22, Naiara Azevedo e Eliezer estão se revezendo em uma fantasia de orelhão do lado de fora da casa. Aproveitando a situação, Vyni mostrou para os brothers e para todo o Brasil um dos memes mais conhecidos do Ceará: "Coelce, Natália, boa tarde". Trata-se de uma ligação para a antiga empresa de energia elétrica, hoje Enel, na qual uma cliente reclama do corte de energia.

No áudio, que viralizou há quase uma década, Izolda reclama do corte, falando que tem criança e idosa na casa. A atendente, chamada Natália, tenta agir com calma e paciência ao ouvir as reclamações e exigências da cliente.

O meme ganhou várias regravações, sendo a mais famosa feita pela página de humor Suricate Seboso. Apesar de parecer uma situação real, o áudio na verdade é uma encenação para um treinamento.

A cena recriada por Vyni viralizou nos perfis cearenses de humor através das redes sociais. Apesar de os participantes ao redor terem soltados alguns risos, os internautas repararam que eles não conheciam o meme.

O ator cretense já apresentou diversas referências locais durante sua participação no reality. Assim que entrou na casa, ele soltou a vaia cearense. Em outro momento, ele viralizou nas redes sociais ao chamar um sagui de "soim", nome alencarino como é conhecido o primata, deixando Tiago Abravanel confuso com o nome.

