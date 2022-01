BBB 22: Com show de Alok, 1ª festa tem selinhos, "fora" e uso errado de pronome

A primeira festa do Big Brother Brasil (BBB 22) na noite desse sábado, 22, teve selinhos, uma participante levou um "fora" e outra foi desrespeitada novamente com uso errado de pronome. A festa Open House teve apresentação do DJ Alok. Confira o resumo:

Alok agita festa do BBB 22

DJ agitou a casa e até apresenou música nova para os brothers: "Uma Morena". Hit será lançado na sexta-feira, 28. "Ela é aquela música que você ouve uma vez e já sabe cantar", disse Alok.

A nova canção em parceria com Juliette, ex-BBB 21, e o cantor Luis Fonse, também foi destaque. Ao anunciar "Un Ratito", o DJ mandou recado para os "cactus", fãs da ex-participante paraibana.

Brothers dão selinhos e Natália leva "fora"

Natália e Maria deram um beijo triplo no brother Rodrigo. Nat ainda tentou ficar com Rodrigo, mas ele disse que era apaixonado por uma pessoa fora da casa.

Depois, a participante chamou o brother de "frouxo" e desabafou com Maria e Jade Picon: "Às vezes, tudo que a gente quer é um abraço, principalmente nós, mulheres negras, que somos vistas como fortes. Temos que lidar com muito homem escroto. É gostosa para comer, mas para assumir relação, não", disse.

Eslovênia chama Linn da Quebrada pelo pronome errado

Durante a festa, em conversa com a cantora Linn da Quebrada, Eslovênia novamente falou com a sister pelo pronome masculino. “Não, aqui não amigo… amiga, ai c******. Foi sem querer, sem perceber.”

Linn rebateu: “Amiga, não dá mais pra ficar errando, já deu tempo”.

Sobre o assunto "Coelce, Natália, boa tarde": Vyni recria meme no castigo do monstro do BBB 22

Em torpedo anônimo, participante erra pronome de Linn da Quebrada: "você está solteiro?"

Aniversário de Eliezer

Na festa, Eliezer ganhou "parabéns" dos companheiros de confinamento. O brother faz aniversário neste domingo, 23, e o "com quem será" puxado por Alok foi com Eslovênia.

Papo de votos na festa do BBB 22

A madrugada também foi marcada por conversas sobre a votação para o primeiro paredão. Bárbara disse que votará em Natália. Naiara é o alvo de Rodrigo.

Brothers têm "DRs" na primeira festa do BBB 22

A médica goiana Laís disse para a cantora Naiara Azevedo que não sentiu uma boa primeira impressão da sister. Em seguida, explicou que isso já mudou. As duas conversaram sobre como as pessoas julgam muita coisa errada.

Jessilane e Douglas Silva, na pista de dança, também tiveram o momento "DR" (discussão de relacionamento). Jessi pediu para os dois serem sinceros e emendou falando que o brother tinha sido ríspido em outro momento.

O ator aconselhou a sister a prestar atençao no jogo: "No dia da votação, você vai entender quem é de verdade e quem não é". "Real, agora tu falou tudo", completou Jessi.

