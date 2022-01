BBB 22: "Vocês vão gostar até o final", diz Anitta sobre Pedro Scooby

Cantora afirmou que o público iria seguir gostando da participação do surfista no reality. Comentário foi feito depois de fã relembrar da participação de ex-namorados da carioca em realities

Anitta tem repercutido com frequência os acontecimentos no Big Brother Brasil 22 (BBB 22) e, desta vez, resolveu comentar sobre o ex-namorado que está participando do programa: Pedro Scooby. Após um fã brincar que todo reality tem algum ex da cantora, ela afirmou que o surfista iria agradar todos até o final. A cantora e o esportista foram um casal em 2019.

Sobre o assunto Em torpedo anônimo, participante erra pronome de Linn da Quebrada: "você está solteiro?"

BBB 22: "Não dá mais para ficar errando", diz Linn da Quebrada após Eslovênia errar pronome

BBB 22: Com show de Alok, 1ª festa tem selinhos, "fora" e uso errado de pronome

"Hahahaha verdade... Mas desse aí vocês vão gostar até o final tenho quase certeza", escreveu Anitta em sua conta no Twitter. O modelo Gui Araújo, que também namorou a cantora, participou da última edição de A Fazenda, mas não agradou o público.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pedro Scooby tem três filhos com a atriz Luana Piovani e atualmente é casado com a modelo Cintia Dicker.

Confira abaixo a resposta de Anitta no Twitter:

todo reality tem um ex teu mulher kk — mands • boys don't cry (@soloaitana) January 22, 2022

Tags