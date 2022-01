BBB 22: "Não dá mais para ficar errando", diz Linn da Quebrada após Eslovênia errar pronome

A participante do Big Brother Brasil 22 (BBB 22) Linn da Quebrada voltou a sofrer novo episódio de transfobia na casa, novamente com a participante Eslovênia. Em três dias de confinamento, a sister já teve que lidar pela terceira vez com uso errado de pronome na casa.



Na primeira festa da edição de 2022 do reality, com presença do DJ Alok, Linn e Eslovênia conversavam. A participante de Caruaru diz: "Aqui não, amigo". Imediatamente, Eslo se corrige, dizendo “amiga”, colocando destaque no “a”.

Eslovênia chamou a Linn de "amigo" e foi repreendida: "amiga não dá mais pra ficar errando." Não dá mesmo! Em um momento que devia ser de diversão pra Lina, ela tendo que falar o óbvio pra esse povo. #BBB22 pic.twitter.com/DhDqmxBJ1G

Eslovênia se justificou: “Eu fiz sem querer, sem perceber”. A atriz e cantora Linn da Quebrada retrucou: "Amiga, não dá mais para ficar errando”.

Essa não foi a primeira vez que Linn teve problemas deste tipo com Eslovênia. Durante o almoço de quinta-feira, 20, Eslo se referiu a atriz pelo pronome “ele”.

A outra participante que também errou a forma de chamar Linn foi Laís, que enviou um torpedo transfóbico, onde perguntava se ela estava “solteiro”.

Apesar de Linn da Quebrada ter o pronome “ela” tatuada no rosto, o desenho parece não estar sendo suficiente para que os brothers saibam a forma correta de chamar a participante.

Internautas questionaram a Rede Globo nas redes sociais se os casos de transfobia não mereciam punição. Alguns chegaram a pedir expulsão do programa.

Alok agita festa do BBB 22

O DJ Alok, primeira atração do reality em 2022, dedicou uma música à campeã da edição passada, Juliette. Após tocar algumas de suas canções na festa, o artista contou aos brothers e sisters que lançou nova música recentemente, quando já estavam confinados. "Essa música é junto com Luis Fonsi, que fez 'Despacito' (...), e adivinha só? A campeã do último BBB, Juliette. Ela está comigo nessa música", explicou o DJ.

