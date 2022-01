BBB 22: 'Nome mais lindo', reage embaixada da Eslovênia em apoio à sister

A embaixada da Eslovênia no Brasil publicou no Twitter uma mensagem de apoio à xará Eslovênia Marques, nova participante do time Pipoca do Big Brother Brasil 22 (BBB 22)

Com a divulgação da lista de participantes do Big Brother Brasil 22 (BBB 22), as redes sociais já deram largada nas expectativas sobre os brothers e sisters no programa, e alguns já anunciaram até a torcida para esta edição. A embaixada da Eslovênia no Brasil publicou no Twitter uma mensagem de apoio à xará Eslovênia Marques. As mensagens de apoio vieram junto com a divulgação dos nomes do participantes na sexta-feira, 14.

"Boa sorte Eslovênia! Sister do BBB22 com o nome mais lindo!", escreveu a embaixada em sua conta na rede social. A sister tem 25 anos e é participante do time "Pipoca" do reality. Logo em seguida, a conta fez mais outro tweet sobre a sister.

"A estudante e modelo Eslovênia Marques, de 25 anos, que leva o nome da Eslovênia, também participa da nova temporada do Big Brother Brasil, que é assistida por dezenas de milhões de brasileiros. Desejamos aos competidores um nome orgulhoso e boa sorte" (Em tradução livre).

A Eslovênia é um pequeno país europeu, próximo a Áustria, Hungria e Croácia. O país possui uma população aproximada de 2,1 milhões de pessoas. Em sua apresentação ao público, Eslovênia contou que seu pai queria que ela se chamasse Bósnia-Herzegovina, mas a mãe não deixou. Em casa, a nova participante do BBB contou que é chamada de Duda, e amigos a chamam de "Eslô".

Eslovênia no BBB 22: curiosidades sobre a sister

Eslovênia já acumula mais de meio milhão de seguidores no Instagram

Em casa, sua família a chama de Duda.

Eslovênia nasceu em João Pessoa, na Paraíba, mas se considera pernambucana por ter morado quase a vida inteira em Caruaru, Pernambuco.

Eslovênia é fã do físico alemão Albert Einstein, principalmente por sua tese mais famosa: a Teoria da Relatividade.

Ela é louca por Ciências e chegou a cursar quatro anos de Física na Universidade Federal de Pernambuco, mas trancou no último ano para participar do Miss Brasil.

BBB 22: Eslovênia já ultrapassa meio milhão de seguidores no Instagram

Aparaibana Eslovênia e o cearense Vinicius foram os participantes do grupo Pipoca do Big Brother Brasil (BBB 22) a ultrapassarem a marca de 500 mil seguidores no Instagram.

Mesmo com Eslovênia divulgada primeiro na lista de participantes desta edição, o cearense está acumulando mais fãs até então. Até às 21h30 desta sexta, o participante já acumulava mais de 632 mil fãs no Instagram.

Eslovênia e Vinicius foram os primeiros do grupo Pipoca desta edição de 2022 do reality a conseguirem atingir a marca de meio milhão de seguidores. Movimento, inclusive, é parecido com o de Juliette Freire do BBB 21. À época, a participante se tornou a segunda integrante do grupo Pipoca a atingir marca de 1 milhão de seguidores no Instagram. O primeiro foi o empresário Caio Afiune.

Eslovênia no BBB 22: mais sobre a participante

Eslovênia, de 25 anos, nasceu em João Pessoa, na Paraíba, mas mora em Caruaru, em Pernambuco. Estudante de Marketing, trabalha como influenciadora digital ao falar de moda, beleza e lifestyle.

Ela chegou a cursar faculdade de Física e era a única mulher da turma, mas interrompeu a graduação quando venceu o Miss Pernambuco de 2018. Foi neste período que passou a seguir a carreira na internet.

