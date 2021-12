Tiago Leifert responde crítica de Ícaro Silva ao BBB: "Agressão gratuita"

Internautas iniciaram rumores que o ator Ícaro Silva, de “Verdades Secretas II” e “Coisa Mais Linda”, seria um dos próximos nomes cotados para o Big Brother Brasil 2022. Ele, então, negou em suas redes sociais: “Gente, respeita minha história, minha trajetória, meu ódio por entretenimento medíocre e minha repulsa por dividir banheiro”. Continuou: “Parem de acreditar nessa fic absurda de que eu cogitaria ir para o big boster brazil”.

Com seu posicionamento, Tiago Leifert, ex-apresentador do reality show, escreveu um texto em resposta ao artista. “Meu sossego foi interrompido por um tweet do ator (Ícaro Silva). Oi, Ícaro, sou o ex-apresentador do BBB. Não vou tentar mudar sua opinião, você tem total de direito de achar qualquer produto ‘medíocre”, começou.

“Assim como eu, por exemplo, posso dizer o que eu penso de você: você é um excelente ator. Contudo, sua opinião sobre realities não é uma crítica construtiva e, sim, apenas uma agressão gratuita a quem nunca te fez mal (aliás, não só não te fizemos mal como provavelmente pagamos o seu salário nessa última!)”, defendeu-se.

“Nenhuma métrica é capaz de dar embasamento ao que você escreveu: nem audiência, faturamento, repercussão, relevância, etc. Só seu gosto pessoal está do seu lado nessa, mas ele deixa de ser pessoal quando você o escreve na rede social”, continuou.

O apresentador pediu para que Ícaro Silva respeitasse as equipes que trabalham no programa. “Se você realmente acredita no que você escreveu, você deveria ser adulto e nunca mais aceitar trabalho de nenhuma empresa que promova o entretenimento que você acha ruim. Que tal? Qual seu plano pra 2022? Alguma novela? Talvez seja hora de repensar, não se misturar com produtos inferiores a você. Vai firme e feliz ano novo”, finalizou.

Tiago Leifert publicou sua resposta em seu perfil no Instagram e indicou que provavelmente apagaria a postagem depois de algum tempo, assim como o ator fez.



