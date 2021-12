Influenciadoras criticam Gil do Vigor por negar foto: "Decepcionada"

No último domingo, 19 de dezembro, aconteceu o Natal da Vila, evento promovido por Carlinhos Maia em Maceió, Alagoas. Neste ano, a festa teve como tema "Alice no País das Maravilhas", no entanto, o que chamou a atenção foi o comentário de duas fãs sobre um dos famosos presentes. Segundo elas, Gil do Vigor não seria tão carismático quanto apresenta ser nas redes sociais e teria ignorado as duas quando tentaram falar com ele.

O caso foi exposto pela criadora de conteúdo Verolayne, seguida por mais de 600 mil pessoas, e pela humorista Gicely, que acumula mais de 1 milhão de seguidores. "A gente tá tão decepcionada. A bichinha da minha amiga ontem foi humilhada", contou através dos stories do Instagram. "Amiga, esse negócio da internet engana o povo. A gente pensa que a pessoa é simpática...", desabafa Gicely.

Sem citar nomes, elas contaram que um convidado, que não fazia parte da vila, não teria atingido suas expectativas. Gisele teria chegado até o famoso e dito "eu te amo, sou tua fã" e ele teria respondido de maneira arrogante "quem é você?". Verolayne ainda tentou aliviar dizendo que também era fã e pedindo um abraço, mas ele negou, dizendo que estava suado. A pessoa que estava ao lado do famoso ainda teria oferecido uma foto, mas após o destrato elas resolveram sair de perto.

"A pessoa que fica famosa do nada, perde a essência. Às vezes não valoriza", declarou Gisele. "Nunca mais vou atrás de famoso", afirmou Verolayne. "Eu vou atrás de tu, amiga. Tu é humilde", disse Gisele. Elas ainda usaram o bordão de Gil do Vigor que viralizou no BBB21: "Eu não vim do lixo pra perder pra basculho".

Após internautas terem dito que elas estavam se referindo a Gil do Vigor, o ex-BBB se pronunciou. "Eu adoro tirar foto, quem me viu na festa ontem eu tirava foto com todo mundo, só que tinha uma hora, por exemplo, um tirava foto ali outro tirava foto aqui, e eu ficava doidinho. Como é que eu vou olhar pra todas ao mesmo tempo?", explicou. "Todo mundo que me conhece sabe, eu adoro tirar foto, adoro cachorrada, não tem isso comigo não. Só que o povo gosta de falar na forma que eles querem falar", declarou. Ele ainda disse que chegou a falar pra diversos famosos que estava suado, não para recusar o abraço, mas para que eles não se incomodassem.

