Durante um show que ocorreu no último fim de semana, em São Paulo, a cantora Simaria resolveu falar pela primeira vez sobre sobre a cantada que recebeu do cantor João Gomes.

O pernambucano de 19 anos contou, em entrevista ao programa The Noite com Danilo Gentili, que durante uma festa, havia paquerado com Simaria. Mas as investidas tinham sido em vão. "Passei a noite todinha paquerando ela, chamando pra dançar, pra quando chegar depois ela dizer bem assim: 'É, meu filho, eu vejo você como um menino'", disse o cantor.

Por conta da revelação, o nome dos dois tomou conta das redes sociais nos últimos dias. Depois da repercussão, Simaria comentou sobre o assuntono show realizado com Simoneneste fim de semana.“ Eu vou fazer 40 anos no ano que vem, gente. O João tem 19 anos. Eu podia ser mãe dele”, disse a cantora.

Simaria pausa show para explicar "fora" em João Gomes: "Eu podia ser mãe dele"



Relembre a revelação do cantor sobre a "paquera" com Simaria: https://t.co/rbZXDO1Nj2



(Vídeo: Reprodução/YouTube) pic.twitter.com/Pg06yVbjnP — O POVO (@opovo) December 21, 2021

Simaria está solteira desde agosto deste ano, após o término do seu casamento que durou 14 anos com o espanhol Vicente Escrig. O ex-casal tem dois filhos, Giovanna e Pawel.

No começo de dezembro, João Gomes também revelou que já teve uma "queda" pela apresentadora Maísa. Na ocasião, o cantor compartilhou um print de uma mensagem enviada à atriz em 2017.



