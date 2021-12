Ícaro Silva rebate Tiago Leifert: "É minha entrega que paga meu salário"

O ator Ícaro Silva rebateu Tiago Leifert, ex-apresentador do Big Brother Brasil (BBB), após ser criticado por declarações feitas a respeito do reality show. Em publicação feita no Instagram, Silva respondeu aos comentários feitos por Leifert, incluindo a afirmação de que seu salário provavelmente foi pago a partir da última edição do programa. Em réplica, o artista declarou que, na verdade, seu “talento”, sua “história” e sua “entrega” são responsáveis pelo que recebe financeiramente.

Na última terça-feira, 21, Silva negou participação no programa e classificou a atração como um “entretenimento medíocre”. O comentário gerou repercussão negativa e incomodou Leifert, que pediu “respeito” do ator pela equipe que produz o reality. Em resposta às críticas do ex-apresentador, o ator publicou uma carta.

Ao longo da publicação, o ator menciona que a réplica de Leifert “é baseada no fetiche monetário dos meninos comuns”. Em seguida, insinuou que o ex-apresentador teria alcançado seu posto de destaque na TV Globo devido a um “parente”. Tiago é filho de Gilberto Leifert, ex-diretor de relações com o mercado da emissora.

“Eu conheci muitos garotos na minha vida que pautavam suas opiniões na lógica sistemática do dinheiro. Garotos sem nada especial. Nem talento, nem beleza, nem nada, mas que tinham a aparência e a submissão adequadas, além de um parente no lugar certo, sabe? Acho que você sabe", acrescentou.

Na legenda da publicação feita no Instagram, Ícaro inicia seu discurso afirmando que “respeita profundamente” o percurso trilhado por quem participou de reality show e que não criticou quem fez parte do BBB em seu comentário. Assim, suas declarações haviam sido direcionadas à “cultura de exposição” de realities de confinamento.

Outro ponto comentado por Silva foi o tamanho do texto escrito por Leifert ao criticar o ator. Segundo Ícaro, a atenção empenhada nessa ocasião não foi a mesma dada em “casos de racismo, intolerância religiosa, misoginia, homofobia e abuso sexual” no BBB. Para Ícaro, o aspecto mais importante a ser respondido é sobre a fala de Tiago a respeito de seu salário:

“Possivelmente você nunca vai entender isso, mas para uma pessoa preta e queer estar em destaque, contratada ou empregada, ela precisa estar realmente excelente. Então, não tem como você estar pagando meu salário, Tiago. Não fossem meu talento, minha história, minha trajetória, uma luta filha da p*ta diária e essa cara bonita, eu acho que nem vivo estaria”.

Ícaro encerrou sua carta desejando “luz e proteção” na vida de Tiago Leifert.



