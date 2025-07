Wesley Safadão recebe convidados em show ‘TBT’ no mês de outubro

O cantor cearense Wesley Safadão apresenta em Fortaleza o show TBT WS no mês de outubro . Projeto que resgata sucessos da carreira do forrozeiro, a apresentação será realizada na Arena Castelão no dia 25, um sábado.

Com canções que marcaram a trajetória da geração atual do forró no Ceará, o TBT WS teve primeiro lançamento em 2019 com o álbum homônimo. Em 2022, a segunda parte foi lançada com novas canções que fizeram, e continuam fazendo, sucesso.

Na última sexta-feira, 25, o “TBT WS - Parte 3” chegou às plataformas digitais trazendo as canções “Você não me esqueceu”, “5 horas da manhã”, “Você não sabe o que é amor” e outros hits.

O show em Fortaleza contará com participações especiais que vão animar o público. Nomes como Leonardo, Walkyria Santos e a banda Seu Desejo vão estar presentes na festa na capital cearense.

A venda dos ingressos para o TBT WS em Fortaleza tem início nesta quinta-feira, 31, ao meio-dia, no site Virtual Ticket. Informações sobre valores ainda não foram divulgadas.