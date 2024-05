Belo dá indício de reconciliação com Gracyanne: "Ainda existe esperança"

O cantor e compositor Belo participou neste domingo, 28, do programa "Domingão com Huck" e comentou a repercussão da separação com a musa fitness Gracyanne Barbosa, mesmo sem mencionar o nome da modelo. Ele deixou no ar a possibilidade de uma reconciliação. O casal anunciou a separação depois da mulher ter um caso com o personal trainer.

Luciano Huck entrou no assunto, que foi debate entre muitos usuários das redes sociais nas últimas semanas, após fazer uma surpresa para duas fãs do cantor. O pagodeiro se disfarçou no quadro “Missão Domingão”, para surpreender as fãs Camila e Elaine, moradoras do bairro da Mooca, em São Paulo. Belo se disfarçou de frentista, porteiro, motorista e aluno do curso durante o quadro.

"Que semaninha para você, Belo. Chorou no palco...", disse o apresentador, se referindo ao show do Soweto em que o vocalista foi às lágrimas enquanto cantava. O grupo se reuniu neste ano para uma turnê comemorativa de 30 anos.