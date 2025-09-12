Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cantora, que teve caso com Neymar, será participante de “A Fazenda 17”

Cantora, que teve caso com Neymar, será participante de “A Fazenda 17”

Astro se relacionou com a artista em 2018, mas atualmente eles conservam uma relação de amizade e até mesmo ao lado de Bruna Biancardi
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A edição 17 do reality show “A Fazenda” está programada para estrear na Record, na próxima segunda-feira (15), e entre os integrantes famosos contará com uma artista que já se envolveu com Neymar. A cantora Gabily será um dos 26 participantes, que ficarão confinados no programa com temática rural.

A confirmação que Gabily seria uma das integrantes da próxima edição da “A Fazenda” foi informada pelo “portal LeoDias”. A artista se notabiliza por sua carreira musical e pelo romance que teve com Neymar em 2018. Na oportunidade, o camisa 10 ainda não conhecia Bruna Biancardi, com quem se relaciona atualmente.

O caso não significou o fim do convívio entre eles. Afinal, eles conservam uma relação de amizade. Gabily já foi flagrada em situações de descontração com o craque e Bruna Biancardi, também mãe de suas filhas Mavie e Mel.

No retorno de Neymar ao futebol brasileiro, a cantora decidiu realizar uma homenagem para o astro e também viajou à Arábia Saudita para acompanhar uma partida do Al-Hilal, seu antigo clube.

Recordo tentou convencer Neymar a ir à “Fazenda”

O reality rural da Record, que retorna à programação nesta segunda-feira (15), tentou fazer um movimento “à la Santos” para o elenco desta edição 17. Isso porque o diretor responsável pela ‘A Fazenda’, Rodrigo Carelli, revelou durante coletiva de imprensa que buscou contato com Neymar a fim de convidá-lo para o programa.

A ideia, apesar de ousada, ficou apenas no papel. Carelli contou que o convite nem sequer chegou ao camisa 10 e nunca obteve qualquer retorno nesse sentido. Mas tê-lo na atração era um desejo da produção.

“Já tentamos. Nem chega. Não conseguimos chegar nele ainda. Ele é isso, já é um showman”, declarou o diretor.

Neymar com foco no futebol

Enquanto seu nome circula nos bastidores da televisão, o camisa 10 segue focado na rotina de treinos no CT Rei Pelé. O atacante inclusive está relacionado para o duelo contra o Atlético-MG, neste domingo (14), às 16h, na Arena MRV, mas sua presença ainda não está 100% confirmada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Neymar

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar