A Fazenda: lista com 24 participantes agita as redes; entenda

A Fazenda: lista com 24 participantes agita as redes; entendaReality rural estreia em 15 de setembro com possível elenco surpreendente; nomes como Gabriela Spanic, filho de Gugu Liberato e cearense aparecem em rumores nas redes sociais
"A Fazenda 17" só estreia na próxima semana, mas as redes sociais já estão agitadas com uma suposta lista de 24 participantes, com nomes marcados por polêmicas e controvérsias.
Embora a Record mantenha o elenco oficial em segredo até o dia da estreia, os nomes que circulam nos bastidores incluem atores, influenciadores, herdeiros de famosos e até uma estrela internacional.
A Fazenda 17: nomes que chamam atenção
Entre os mais comentados estão João Augusto Liberato, filho do apresentador Gugu, e a atriz venezuelana Gabriela Spanic, eterna Paola Bracho de "A Usurpadora".
Uma cearense também aparece entre os nomes especulados: a humorista Dinah Moraes. O ator Rafael Cardoso, o modelo Jesus Luz e a cantora MC Melody também figuram entre os cotados, ao lado de MC Guimê, expulso do BBB 23.
A lista ainda menciona Camila Loures, influenciadora digital com milhões de seguidores, o jornalista Fefito e Fabiano Moraes, pai da ex-BBB Viih Tube.
A presença de Jennifer Castro, que viralizou ao recusar ceder o assento em um avião, adiciona o tom polêmico que costuma render discussões no confinamento. Já Pepita e Bibi Babydoll representam nomes da música e da diversidade.
Outros nomes, como Arthur Urach, filho de Andressa Urach, e Luiz Mesquita, herdeiro de Otávio Mesquita, seguem a tradição de reunir descendentes de celebridades.
A seguir, confira a lista vazada com os possíveis participantes:
- Ariela Caraso, de "Casamento às Cegas"
- Arthur Urach, filho de Andressa Urach
- Bibi Babydoll, cantora
- Camila Loures, influenciadora
- Dinah Moraes, humorista cearense
- Drico Alves, ator
- Edilson Capetinha, ex-jogador de futebol
- Eduarda Gutierrez, influenciadora
- Fabiano Moraes, pai de Viih Tube
- Fefito, jornalista
- Gaby Spanic, atriz venezuelana (A Usurpadora)
- Gustavo Rocha, influenciador
- Jennifer Castro, mulher que recusou ceder lugar em avião
- Jesus Luz, modelo
- João Augusto Liberato, filho de Gugu
- Juliana Oliveira, comediante
- Luiz Mesquita, filho de Otávio Mesquita
- Matheus Novinho, ex-De Férias com o Ex e Rio Shore
- MC Guimê, cantor
- MC Melody, cantora
- Pepita, cantora
- Rafael Cardoso, ator
- Rayane Figliuzzi, namorada de Belo
- Tamires Assis, guia do Boi Garantido e ex de Davi Brito
Segundo Rodrigo Carelli, diretor do núcleo de realities da Record, o elenco foi pensado para surpreender. Ele adiantou que haverá o famoso “fator uau”, com participantes inesperados capazes de gerar espanto semelhante ao da entrada de Rachel Sheherazade na edição anterior.
A Fazenda 17: mudanças no formato
Uma das principais novidades da temporada será a ausência do tradicional Paiol, etapa em que o público votava para escolher quem entrava no jogo.
Agora, todos os 24 peões — a serem oficialmente confirmados — começarão juntos, intensificando a disputa logo na primeira semana. Carelli também revelou que uma dinâmica inédita substituirá o Paiol, mas os detalhes só serão revelados na estreia.
A temporada contará com 95 episódios exibidos de segunda a sábado, às 22h30, e, pela primeira vez, aos domingos às 16h. A estratégia busca ampliar a audiência, enfrentando concorrentes de peso na televisão aberta.
A Fazenda 17: quando estreia?
A estreia de "A Fazenda 17" está prevista para segunda-feira, 15 de setembro.