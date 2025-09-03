A Fazenda: lista com 24 participantes agita as redes; entenda

Possível lista da 17ª temporada de A Fazenda vaza nas redes sociais e ansiosos pelo reality comentam. / Crédito: Reprodução/X @LUDMJJLAA

"A Fazenda 17" só estreia na próxima semana, mas as redes sociais já estão agitadas com uma suposta lista de 24 participantes, com nomes marcados por polêmicas e controvérsias. Embora a Record mantenha o elenco oficial em segredo até o dia da estreia, os nomes que circulam nos bastidores incluem atores, influenciadores, herdeiros de famosos e até uma estrela internacional.

A Fazenda 17: nomes que chamam atenção Entre os mais comentados estão João Augusto Liberato, filho do apresentador Gugu, e a atriz venezuelana Gabriela Spanic, eterna Paola Bracho de "A Usurpadora". Uma cearense também aparece entre os nomes especulados: a humorista Dinah Moraes. O ator Rafael Cardoso, o modelo Jesus Luz e a cantora MC Melody também figuram entre os cotados, ao lado de MC Guimê, expulso do BBB 23. Leia mais A Fazenda 2025: saiba quando começa, as mudanças na edição e mais Sobre o assunto A Fazenda 2025: saiba quando começa, as mudanças na edição e mais A lista ainda menciona Camila Loures, influenciadora digital com milhões de seguidores, o jornalista Fefito e Fabiano Moraes, pai da ex-BBB Viih Tube.



A presença de Jennifer Castro, que viralizou ao recusar ceder o assento em um avião, adiciona o tom polêmico que costuma render discussões no confinamento. Já Pepita e Bibi Babydoll representam nomes da música e da diversidade. Outros nomes, como Arthur Urach, filho de Andressa Urach, e Luiz Mesquita, herdeiro de Otávio Mesquita, seguem a tradição de reunir descendentes de celebridades. A seguir, confira a lista vazada com os possíveis participantes:

Ariela Caraso , de "Casamento às Cegas"



, de "Casamento às Cegas" Arthur Urach , filho de Andressa Urach



, filho de Andressa Urach Bibi Babydoll , cantora



, cantora Camila Loures , influenciadora



, influenciadora Dinah Moraes , humorista cearense



, humorista cearense Drico Alves , ator



, ator Edilson Capetinha , ex-jogador de futebol



, ex-jogador de futebol Eduarda Gutierrez , influenciadora



, influenciadora Fabiano Moraes , pai de Viih Tube



, pai de Viih Tube Fefito , jornalista



, jornalista Gaby Spanic , atriz venezuelana (A Usurpadora)



, atriz venezuelana (A Usurpadora) Gustavo Rocha , influenciador



, influenciador Jennifer Castro , mulher que recusou ceder lugar em avião

, mulher que recusou ceder lugar em avião Jesus Luz , modelo



, modelo João Augusto Liberato , filho de Gugu



, filho de Gugu Juliana Oliveira , comediante



, comediante Luiz Mesquita , filho de Otávio Mesquita



, filho de Otávio Mesquita Matheus Novinho , ex-De Férias com o Ex e Rio Shore

, ex-De Férias com o Ex e Rio Shore MC Guimê , cantor



, cantor MC Melody , cantora



, cantora Pepita , cantora



, cantora Rafael Cardoso , ator



, ator Rayane Figliuzzi , namorada de Belo



, namorada de Belo Tamires Assis, guia do Boi Garantido e ex de Davi Brito Segundo Rodrigo Carelli, diretor do núcleo de realities da Record, o elenco foi pensado para surpreender. Ele adiantou que haverá o famoso “fator uau”, com participantes inesperados capazes de gerar espanto semelhante ao da entrada de Rachel Sheherazade na edição anterior. >> SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp A Fazenda 17: mudanças no formato Uma das principais novidades da temporada será a ausência do tradicional Paiol, etapa em que o público votava para escolher quem entrava no jogo.