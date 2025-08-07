A Fazenda 2025: veja os famosos cotados para o elenco

A Fazenda 17: Record já finalizou 90% da escalação do elenco do reality rural. Nomes, entretanto, seguem em sigilo e fãs especulam escalação do reality / Crédito: Reprodução / Instagram @alexandrefrota_oficial @rayfigliuzzi @davioficialll

A 17ª edição de A Fazenda estreia no dia 16 de setembro e a Record já tem 90% do elenco definido. A emissora promete mudanças na dinâmica do reality rural, que agora também terá episódios exibidos aos domingos e provas reformuladas. Embora o canal mantenha sigilo sobre os nomes, vários famosos já são apontados como fortes candidatos ao confinamento.

A Record tomou medidas para conter vazamentos após edições anteriores sofrerem com spoilers. A maioria dos contratos já está assinada, enquanto outros seguem em fase final. A dinâmica do Paiol — espécie de pré-confinamento com votação popular — ainda é incerta, e depende da negociação com os patrocinadores. Enquanto a confirmação oficial não acontece, diversos nomes já circulam na mídia como potenciais peões. A emissora também aposta em uma edição mais longa e estratégica: serão 95 episódios até dezembro, com 22 participantes e prêmio de R$ 2 milhões para o vencedor.

A influenciadora Rayane Figliuzzi, namorada do cantor Belo, também aparece como presença certa. Ela participou de programas da Record e tem contrato assinado, segundo fontes. Outro nome quase garantido é Fernando Oliveira, o Fefito. O jornalista e ex-apresentador da RedeTV! e da TV Gazeta teria aceitado o convite e já realiza aparições estratégicas na emissora, como parte da preparação para o confinamento. Ex-BBBs e influenciadores digitais podem movimentar A Fazenda 2025 A Record também estaria de olho em nomes que já passaram por realities, como Davi Brito, campeão do BBB 24.