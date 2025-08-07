A Fazenda 2025: veja os famosos cotados para o elenco

A Fazenda 2025: veja os famosos cotados para o elencoReality rural estreia em 16 de setembro com novidades no formato e elenco repleto de influenciadores, ex-BBBs e celebridades polêmicas
A 17ª edição de A Fazenda estreia no dia 16 de setembro e a Record já tem 90% do elenco definido. A emissora promete mudanças na dinâmica do reality rural, que agora também terá episódios exibidos aos domingos e provas reformuladas.
Embora o canal mantenha sigilo sobre os nomes, vários famosos já são apontados como fortes candidatos ao confinamento.
A seguir, veja alguns dos cotados para preencher as vagas do reality rural.
Reality investe em nomes populares e quer evitar vazamentos
A Record tomou medidas para conter vazamentos após edições anteriores sofrerem com spoilers. A maioria dos contratos já está assinada, enquanto outros seguem em fase final.
A dinâmica do Paiol — espécie de pré-confinamento com votação popular — ainda é incerta, e depende da negociação com os patrocinadores.
Enquanto a confirmação oficial não acontece, diversos nomes já circulam na mídia como potenciais peões. A emissora também aposta em uma edição mais longa e estratégica: serão 95 episódios até dezembro, com 22 participantes e prêmio de R$ 2 milhões para o vencedor.
A Fazenda 2025: Rafael Cardoso, Rayane Figliuzzi e Fefito estão entre os mais cotados
Entre os nomes mais falados, está o ator Rafael Cardoso. Após brigas públicas com a ex-esposa Mariana Bridi e a ex-sogra, Sônia Bridi, ele teria avançado nas negociações com a emissora.
A influenciadora Rayane Figliuzzi, namorada do cantor Belo, também aparece como presença certa. Ela participou de programas da Record e tem contrato assinado, segundo fontes.
Outro nome quase garantido é Fernando Oliveira, o Fefito. O jornalista e ex-apresentador da RedeTV! e da TV Gazeta teria aceitado o convite e já realiza aparições estratégicas na emissora, como parte da preparação para o confinamento.
Ex-BBBs e influenciadores digitais podem movimentar A Fazenda 2025
A Record também estaria de olho em nomes que já passaram por realities, como Davi Brito, campeão do BBB 24.
Embora ele tenha ironizado os rumores, chegou a publicar uma foto com uma mala de participante de A Fazenda, da qual sua irmã participou no ano anterior.
Camila Loures, influenciadora e apresentadora, aparece novamente entre os cotados após ser mencionada em listas de anos anteriores.
Em entrevista recente, afirmou que toparia o desafio. Já o funkeiro MC Guimê, expulso do BBB 23 por importunação sexual, também aparece como aposta polêmica para esta edição.
Alexandre Frota e nomes polêmicos também estão no radar do reality
Outro nome que movimentou os bastidores foi Alexandre Frota. Ex-deputado federal e veterano da Casa dos Artistas, Frota foi visto nas dependências da Record e é amigo de Rodrigo Carelli, diretor de realities da emissora, o que aumentou os rumores de sua participação.
Mais alguns famosos mencionados, ainda sem confirmações, são:
- o ator Fernando Sampaio, conhecido por sua passagem conturbada em A Grande Conquista;
- a atriz Marcella Rica;
- Arthur Urach, filho de Andressa Urach;
- a cantora Pepita; e
- a ex-BBB Angélica Ramos.
A Fazenda: recusas e negociações frustradas
Nem todos os convites tiveram sucesso. A cantora Melody, que completou 18 anos em 2025, recusou a proposta para integrar o elenco.
Karin Hils, ex-Rouge, também revelou que foi sondada pela produção, mas optou por não aceitar. Ambas, no entanto, seguem no radar para possíveis futuras temporadas.
Cada participante deve receber um cachê bruto de cerca de R$ 70 mil, podendo variar conforme a fama do nome. Além disso, os peões disputam prêmios extras em dinâmicas patrocinadas ao longo da temporada.