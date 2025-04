Novela 'A Usurpadora' será reexibida pela oitava vez no SBT

Protagonizada por Gabriela Spanic no papel das gêmeas Paola e Paulina Bracho, a trama volta a fazer parte da grade de programação das tardes do SBT

A trama, estrelada por Gabriela Spanic no papel de Paola e Paulina Bracho , narra a história de duas irmãs gêmeas separadas no nascimento. Ao se reencontrarem, trocam de lugar, desencadeando uma série de eventos dramáticos.

A novela "A Usurpadora" será reexibida nas telinhas brasileiras a partir do dia 17 de abril, de segunda a sexta-feira, às 14h30min. Esta será a oitava exibição da produção no SBT , consolidando-se como uma das novelas mais reprisadas da televisão brasileira.

É válido lembrar também que a vilã Paola Bracho, com seu sarcasmo ilimitado, é uma das maiores inspiradoras de memes da internet. Com o tempo, as frases e momentos mais icônicos da trama se transformaram em conteúdo viral.

Muitos desses memes se concentram nas reações exageradas, reviravoltas dramáticas e nas atuações dos personagens.



Relembre novelas mexicanas que fizeram sucesso no Brasil



As novelas mexicanas tiveram um impacto significativo na televisão brasileira, principalmente a partir da década de 1990, quando começaram a ser exibidas em horário nobre, muitas vezes no SBT. Esse fenômeno gerou uma verdadeira revolução cultural e social, conquistando um público fiel e expandindo a influência da cultura mexicana no Brasil.

As tramas abordavam temas universais, como amor, traição, vingança e superação, mas também traziam elementos típicos da cultura mexicana, como a música tradicional e os costumes familiares.