A Fazenda 2025: quando começa e as mudanças na edição

A Fazenda 2025: saiba quando começa, as mudanças na edição e maisReality da Record estreia em com novidades no formato, fim do Paiol e exibição aos domingos em novo horário; veja mudanças e novidades da 17ª edição
A 17ª temporada de A Fazenda já tem data marcada para estrear. A emissora aposta em reformulações para atrair ainda mais o público e manter a disputa acirrada na audiência, especialmente com a TV Globo.
O reality rural da Record TV volta ao ar no dia 16 de setembro, às 22h30, prometendo agitar a programação com mudanças importantes em sua dinâmica tradicional.
A Fazenda 2025: fim do Paiol marca estreia direta com os 23 peões na sede
Uma das mudanças mais comentadas desta edição é a provável extinção da dinâmica do Paiol, espaço onde influenciadores e ex-participantes de outros realities disputavam vagas extras para entrar oficialmente na sede.
A atração começará direto com 23 peões já confinados na casa principal, segundo o Metrópoles.
A dinâmica do Paiol foi implantada em A Fazenda 13 e revelou nomes de destaque como Bia Miranda, além de resgatar personalidades como Nadja Pessoa e o ex-BBB Cezar Black.
A retirada do Paiol deve alterar o ritmo inicial do jogo, que agora terá todos os participantes já integrados desde o primeiro episódio.
Até o momento, a Record não confirmou oficialmente a mudança nem revelou os nomes dos confinados, mas rumores e listas de possíveis participantes já circulam com força nas redes sociais.
Mudança de horário de A Fazenda aos domingos mira concorrência com a Globo
Outra novidade importante está na faixa de exibição aos domingos. Diferente das edições anteriores, A Fazenda 2025 não será mais exibida à noite neste dia da semana.
A Record decidiu antecipar a transmissão para às 16h, ocupando o horário que hoje pertence ao programa Acerte ou Caia!, de Tom Cavalcante.
A mudança visa enfrentar diretamente o Domingão com Huck, da Globo, e também reorganizar a grade da emissora, que precisou se ajustar por conta da transmissão do Campeonato Brasileiro.
Como o Domingo Espetacular será empurrado para mais tarde, o novo horário do reality rural aos domingos se encaixa na estratégia da emissora de manter bons índices de audiência ao longo da tarde.
Com mais de 90 episódios previstos e R$ 2 milhões em jogo, A Fazenda 2025 deve manter o estilo combativo que conquistou o público ao longo dos anos, agora com um elenco diversificado e dinâmicas reformuladas.