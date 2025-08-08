A Fazenda 2025: quando começa e as mudanças na edição

A Fazenda 2025 será transmitida às 16h, horário que hoje é ocupado pelo Acerte Ou Caia! com Tom Cavalcante / Crédito: Reprodução/Instagram@galisteuoficial

A 17ª temporada de A Fazenda já tem data marcada para estrear. A emissora aposta em reformulações para atrair ainda mais o público e manter a disputa acirrada na audiência, especialmente com a TV Globo. O reality rural da Record TV volta ao ar no dia 16 de setembro, às 22h30, prometendo agitar a programação com mudanças importantes em sua dinâmica tradicional.

A Fazenda 2025: fim do Paiol marca estreia direta com os 23 peões na sede Uma das mudanças mais comentadas desta edição é a provável extinção da dinâmica do Paiol, espaço onde influenciadores e ex-participantes de outros realities disputavam vagas extras para entrar oficialmente na sede. A atração começará direto com 23 peões já confinados na casa principal, segundo o Metrópoles. A dinâmica do Paiol foi implantada em A Fazenda 13 e revelou nomes de destaque como Bia Miranda, além de resgatar personalidades como Nadja Pessoa e o ex-BBB Cezar Black. A retirada do Paiol deve alterar o ritmo inicial do jogo, que agora terá todos os participantes já integrados desde o primeiro episódio.