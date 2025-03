Casal ex-A Fazenda anuncia gravidez do primeiro filho

O casal de influenciadores Nathalia Valente e Yuri Meirelles divulgou nesta quarta-feira, 26, que está à espera do primeiro filho. Ex-participantes de A Fazenda , a dupla de ex-peões iniciou o relacionamento ainda dentro do reality da Record.

No vídeo compartilhado na rede social, imagens do casal que se conheceu na 15ª edição do programa de entretenimento são exibidas e a produção encerra mostrando sapatinhos de bebê e Nathália aparecendo com barriga de grávida.

Saiba mais | BBB 25: Aline é eliminada por regra de Boninho

“Eu prometo ser o melhor pai que Deus poderia escolher para seus filhos, meu amor! Vocês são a minha vida. Nosso futuro vai ser lindo e eu estarei sempre dando o meu máximo para ver vocês sempre bem e felizes! É só o começo de tudo o que pedimos para Deus”, declarou Yuri na postagem.