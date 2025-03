Ex-Masterchef e A Fazenda Aritana Maroni é detida durante o Carnaval em Salvador

A ex-participante da Fazenda e do Masterchef Brasil, Aritana Maroni, foi presa na madrugada desta segunda-feira, 3, no Carnaval de Salvador, após suposto flagrante de porte e tráfico de drogas.

De acordo com o portal f5, a influenciadora estava com duas amigas no momento do flagrante, participando do bloco Circuito Barra-Ondina, quando foram abordadas pela Polícia Militar da Bahia.