Enquete Uol A Fazenda 2024: votação fazendeiro hoje, 11; quem escapa

Faltando nove dias para a final, jogo acelera eliminações com nova roça quíntupla de A Fazenda 2024. Disputa entre Guilherme Vieira, Luana Targino e Yuri Bonotto, a Prova do Fazendeiro promete agitar o público. Confira abaixo o resultado da votação atualizada da enquete do Uol.

O reality definirá o vencedor do chapéu na noite de hoje, quarta-feira, 11 de dezembro (11/12), às 22h30min.