Enquete Roça A Fazenda 2024: votação atualizada hoje, 7; quem sai

Mais uma Roça de A Fazenda 2024 foi formada nesta quarta-feira, 6 de novembro (6/11). Os peões Zé Love , Flor Fernandez e Gui Vieira disputam a preferência do público para permanecer na competição. Veja abaixo o resultado parcial da enquete do O POVO para saber quem deve sair.

Segundo a audiência do O POVO , quem deve sair é o participante Zé Love. Ele conta com 59,83% dos votos. Em segundo lugar está Gui, com 32,77%, enquanto Flor é a favorita para permanecer no reality, com apenas 7,4% dos votos até o momento.

A fazendeira Luana Targino então indicou Zé Love com um discurso sobre bullying e relações abusivas. Juninho colocou Flor e Gui na votação da Sede com o Poder Laranja. Os peões votaram e acabaram colocando Sacha Bali novamente na Roça com seis votos.

Com a segunda vaga da Roça, ele puxou Flor para o terceiro banquinho. A ex-apresentadora do SBT então iniciou o Resta Um e Gui sobrou, decidindo vetar Zé Love da Prova do Fazendeiro.

Sacha, Flor e Gui disputaram a Prova do Fazendeiro ao vivo e o Sacha ganhou imunidade e poder para definir a próxima Roça. Flor e Gui vão disputar o voto do público com Zé Love. O menos votado sai do reality na quinta-feira, 7.