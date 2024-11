Enquete Roça A Fazenda 2024: Zé Love, Flor ou Gui? Quem sai?

Zé Love, Flor e Gui disputam a sétima Roça de A Fazenda 2024; vote na enquete e escolha quem sai. Lembrando que a votação no R7 é para quem fica

Sacha escapou da berlinda após ganhar hoje a Prova do Fazendeiro .

Os três disputam a preferência do público e quem receber menos votos será eliminado nesta quinta-feira, 7.

Mais uma Roça foi formada hoje, quarta-feira, 6 de novembro (06/11), em A Fazenda 2024 . Na berlinda estão Zé Love , Flor Fernandez e Gui Vieira . Vote abaixo na enquete e escolha quem sai. Vale lembrar que a votação no portal R7 é para quem fica.

Enquete Roça A Fazenda 2024: Zé Love, Flor e Gui? Quem sai?



Enquete A Fazenda 2024: entenda como foi a formação da sétima Roça

O Poder Branco trocou os integrantes, deixando Zé Love, Gui Vieira, Flor Fernandez e Albert Bressan nos banquinhos anteriormente ocupados por Yuri Bonotto, Vanessa Carvalho, Gizelly Bicalho e Gilson de Oliveira.

A fazendeira Luana Targino então indicou Zé Love com um discurso sobre bullying e relações abusivas. Juninho colocou Flor e Gui na votação da Sede com o Poder Laranja. Os peões votaram e acabaram colocando Sacha Bali novamente na Roça com seis votos.

Com a segunda vaga da Roça, ele puxou Flor para o terceiro banquinho. A ex-apresentadora do SBT então iniciou o Resta Um e Gui sobrou, decidindo vetar Zé Love da Prova do Fazendeiro.