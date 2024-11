A Fazenda 2024: quem saiu hoje (31/10)? Veja 6º eliminada da roça

Hoje, quinta-feira, 31 de outubro (31/10), mais um participante foi eliminado de A Fazenda 16; confira quem saiu do programa e como foi a porcentagem

Camila Moura foi a participante eliminada da 4ª Roça em A Fazenda 16, decidida nesta quinta-feira, dia 24 de outubro. A ex-esposa de Lucas Buda do BBB 24 disputou a preferência do público com Sacha Bali e Yuri Bonotto.

Enquete A Fazenda 2024: como votar no portal R7? ENTENDA votação

A Fazenda 16: Confira quem saiu hoje (31/10) e porcentagem na votação?



Camila foi a participante eliminada da 6ª Roça de A Fazenda 16, nesta quinta-feira, 31. Ela foi a menos votada e saiu com 25,49% dos votos.