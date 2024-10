Enquete Roça A Fazenda 2024: votação atualizada hoje, 17; quem sai

Sasha, Suelen e Vanessa disputam mais uma Roça de A Fazenda 2024; quem deve sair do reality? Veja resultado atualizado da enquete do O POVO

Vale lembrar que a votação no portal R7 é para quem fica. Os três disputam a preferência do público e quem receber menos votos será eliminado nesta quinta-feira, 17. Yuri Bonotto escapou da berlinda após ganhar a prova do fazendeiro.

Parcial Roça a Fazenda 16 - quem sai: Sasha, Suelen ou Vanessa?



Segundo a audiência do O POVO, quem deve sair é a participante Suelen. Ela conta com 72,1% dos votos. Em segundo lugar está Vanessa, com 14,83%, enquanto Sacha é o favorito com 13,16% dos votos até o momento.

Suelen - 72,1%

Vanessa - 14,83%

Sacha - 13,16%

O paredão segue até a noite desta quinta-feira, 17. O POVO vai fazer mais atualizações das enquetes e dos paredões até lá.

