A Fazenda 16 promete 'elenco explosivo', festa 'americana' e telão

A Fazenda 2024: confira as novidades compartilhadas em coletiva de imprensa nesta quinta, 12 Crédito: Reprodução/Instagram@galisteuoficial

A 16ª edição do reality show “A Fazenda” estreia na segunda-feira, 16, mas as atualizações do programa já foram compartilhadas em coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira, 12. Ao lado da apresentadora Adriane Galisteu, o diretor Rodrigo Carelli prometeu uma “semana bombástica”. A sede do programa, em Itapecerica da Serra (SP), receberá novos elementos em sua decoração, remetendo à uma fazenda norte-americana. Os Estados Unidos também serão inspiração na hora das festas, que seguirão a temática de filmes icônicos na história do cinema. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Apesar de manter a estrutura original do local, inserimos mais cores — muitas cores. A sede está com uma nova proposta visual, com cara de fazenda do norte dos Estados Unidos”, explicou Carelli.

Sobre os participantes, o diretor os caracterizou como um “elenco explosivo” e garantiu que a primeira semana conseguirá eliminar as “plantas” do reality. “A gente tem uma sequência de provas de apontamento que eles têm que falar e dar adjetivos aos outros”. Na hora de garantir o prêmio milionário, valerá tudo, menos agressão física. “Mentir faz parte do jogo. Saber falar com o público do seu jogo é possível. Mas o que vale mesmo é carisma e uma coisa muito importante é a pessoa querer competir pelos R$ 2 milhões”, revelou. Participantes de A Fazenda 2024: VEJA 12 dicas de nomes do diretor



A Fazenda 2024: participantes verão Galisteu em telão Outra novidade marcante será a presença de Adriane Galisteu, a apresentadora da edição, em um telão. Diferente de outras versões do reality nos últimos anos, os participantes poderão ver a imagem de Galisteu transmitida pela primeira vez para a sala da sede. “Agora, eu vou entrar de corpo inteiro pra eles. Vão ver todos os meus looks”, avisou Adriane sobre a adição. No elenco do Paiol, o diretor-geral, Rodrigo Carelli, já destaca a presença de ex-participantes de outros realities, seis no total. No novo sistema de votação, o público poderá escolher os favoritos sem divisão entre homens e mulheres.

A Fazenda 2024: como será a primeira semana? A promessa de uma “semana bombástica” inclui a apresentação dos peões na segunda-feira, 16, marcando a estreia oficial do reality. Em seguida, na terça-feira, 17, uma prova geral definirá quem participará da Prova do Fazendeiro, na quarta. A programação continua na quinta-feira, com a escolha dos quatro peões do Paiol, e termina com uma festa na sexta e uma prova exclusiva dos paioleiros. Já no final de semana, o sábado reserva a seleção dos melhores momentos e antecede a dinâmica de indicações dos peões no domingo. A Fazenda 2024: CONFIRA as rivalidades mais marcantes do reality



A Fazenda 2024: Márcia Fu recebe quadro no reality show Um dos destaques de “A Fazenda 15” e sua finalista, a ex-voleibolista brasileira Márcia Fu receberá um quadro de humor semanal na nova temporada. A participação não se limita ao reality, com presença garantida de Fu na “Hora do Faro”, durante a sabatina dos eliminados. O programa também inclui um número recorde de participantes: serão 24 Peões na sede, enquanto o público deve escolher quatro entre os oito competidores no Paiol.

A Fazenda 2024: Quem já ganhou? Veja lista Veja a lista de vencedores de todas as edições de “A Fazenda” em ordem cronológica.