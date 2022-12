Deolane ataca Record: "A Fazenda é a maior mentira da TV"

Em live transmitida na noite da última quarta-feira, 8, Deolane Bezerra revelou os privilégios que recebeu para participar da edição de 2022 de A Fazenda e atacou a produção do reality.

Deolane afirmou ter recebido um cachê mais alto que dos outros participantes para participar do reality. “Por que você fez tanta questão de mim na Fazenda? Por que você me pagou a mais? Por que cigarro eletrônico não foi permitido aos outros participantes e para mim foi? Não entendi”, questionou a advogada ao diretor do programa, Rodrigo Carelli.

Durante a “Live da Doutora”, Deolane também expôs que a emissora manipulou o jogo para que ela ficasse com a imagem de “vilã da edição”. A ex-peoa desistiu de A Fazenda semanas antes do fim do programa e, dias depois, Pétala, amiga de Deolane, também pediu para sair da casa.

Na transmissão ao vivo, a advogada também “atacou” Adriane Galisteu, apresentadora do programa, ao questionar o porquê dela ter esquecido de seu aniversário. “A Adriane não me deu os parabéns, como fez com outros participantes. Como pode ter esquecido? Meu aniversário foi em uma terça-feira", indagou Deolane.



