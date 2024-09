Deolane presa: por que a influencer foi detida novamente?

Deolane havia sido presa na quarta, 4 , fruto de uma operação da Polícia Civil pernambucana contra a prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais, mas teve um pedido de habeas corpus concedido e deveria ficar em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica.

A advogada Deolane Bezerra teve sua prisão domiciliar revogada nessa terça-feira, 10. Ela compareceu ao Fórum Rodolfo Aureliano, em Recife (PE), para assinar os termos da prisão domiciliar e foi informada da mudança da decisão no local.

Além da restrição de pronunciamento público, Deolane também não tinha autorização para falar com os outros alvos da investigação e deveria permanecer em casa todos os dias, segundo o g1 Recife.

O que Deolane fez para ser presa de novo?

A desobediência aconteceu logo após a saída da empresária da Colônia Penal Feminina, quando cercada pela imprensa e pelas pessoas que faziam sentinela do lado de fora. Deolane declarou que sua prisão era criminosa.

"Foi uma prisão criminosa, cheia de abuso de autoridade por parte do delegado. Eu não posso falar sobre o processo. Eu fui calada". Após isso, Deolane foi carregada nos braços até o carro pelos seguidores que aguardavam sua saída da prisão.

Horas depois, ela postou em seu Instagram uma foto na qual aparece com uma fita na boca com um “X” no centro. A legenda da foto tinha escrito “Carta aberta”.