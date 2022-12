Deolane deixa A Fazenda semanas antes do fim do reality

Deolane Bezerra deixou o programa "A Fazenda 14" neste domingo, 4, após diversos protestos de sua família e fãs na sede do programa

A advogada Deolane Bezerra deixou o reality "A Fazenda 14" neste domingo, 4, após família e fãs protestarem sua saída na sede do programa. Segundo a irmã da participante, Dayane Bezerra, o motivo seria o estado de saúde da mãe delas, que se encontra em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Com carros de som, fogos e gritos, as irmãs e fãs da participante ficaram acampados próximo à sede do programa, em Itapecerica da Serra, em São Paulo, e fizeram diversas manifestações contra o programa. O barulho chegou até os participantes e a Record precisou colocar música na sede e cortar a transmissão.

Além disso, antes da mãe da participante adoecer, protestos contra o programa já existiam após Deolane Bezerra perder a votação da roça falsa contra a participante Bárbara Borges, escolhida pelo público para ficar no "rancho" e assistir tudo do programa.

