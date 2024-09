Deolane Bezerra é presa em operação contra lavagem de dinheiro e jogos ilegais, em Recife

De acordo com os policiais, Deolane foi levada ao Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), localizado no bairro de Afogados, na zona oeste de Recife.

Deolane Bezerra, empresária, advogada e influenciadora, foi presa na manhã desta quarta-feira, 4, em Recife, no Pernambuco. A detenção é fruto de uma operação da Polícia Civil do Estado contra a prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais . As informações são do g1 Pernambuco.

A operação, denominada de "Integration" , cumpriu outros 18 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão nas cidades de Recife, Campina Grande, na Paraíba, Barueri, em São Paulo, em Cascavel e Curitiba, no Paraná, e em Goiânia, em Goiás.



Também de acordo com a Polícia Civil, a operação decretou o sequestro de carros, aeronaves, embarcações e imóveis, além do bloqueio de mais de R$ 2,1 bilhões em ativos financeiros, entrega de passaporte, suspensão do porte e cancelamento do registro de arma de fogo.

As investigações da operação foram iniciadas em abril de 2023. Elas contaram com a colaboração da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) e das polícias civis dos estados de São Paulo, Paraná, Paraíba e Goiás. No total, 170 policiais participam da operação.