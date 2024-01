Enquete A Fazenda: Cezar, Jaque ou Nadja? Quem se livra da roça?

Depois da formação da Roça, os peões têm a chance de se salvar vencendo a Prova do Fazendeiro. Vote em quem deve se livrar da Roça

Crédito: Edu Moraes/ Record TV

Yuri, que também está na berlinda, foi vetado da prova e enfrentará a votação do público.

Nas semanas finais de A Fazenda 15, mais uma Roça foi formada ontem, 6, com a abertura do poder da chama da semana. Depois da votação e da escolha dos peões, Cezar Black, Jaquelline Grohalski e Nadja Pessoa vão disputar a Prova do Fazendeiro. O vencedor ou vencedora está livre da Roça.

A formação da Roça foi cheia de reviravoltas por causa dos Poderes da Chama. Radamés,o detentor dos poderes, ficou com o Poder Branco e entregou o Poder Laranja para Shayan.

Então Tonzão Chagas, fazendeiro da semana, indicou Cezar Black depois de deixar todos achando que ele indicaria André. Tonzão justificou que está retribuindo a indicação da semana passada.

Shay abriu o Poder Laranja e pôde imunizar um peão. Ele escolheu Radamés, e os demais tiveram que redefinir as estratégias de votos, com as opções diminuindo nesta fase final.

Na votação cara a cara, Jaque e Nadja empataram. Então, sobrou para Tonzão escolher qual das duas ele salvaria. Assim, Nadja foi a escolhida e Jaque ocupou o segundo banquinho da Roça.

Jaque puxou Yuri da Baia e Radamés sobrou na dinâmica do Resta Um. Foi aí que a sorte do jogador apareceu. Ele abriu o Poder Branco e teve o poder de escolher um peão para trocar de lugar com ele, e escolheu Nadja.



