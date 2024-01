A Fazenda 2023: Confira quem venceu a Prova de Fogo de ontem (3/12)

Crédito: Reprodução / Play Plus

Na reta final do reality, os peões disputaram mais uma Prova de Fogo de A Fazenda 15 ontem, 3. Seguindo o ritmo de provas baseadas em esportes, os participantes tiveram que fazer arremessos em cestas de basquete para se tornar o detentor dos Poderes da Chama.

A Fazenda 2023: Confira quem disputou a Prova de Fogo



Com o costumeiro sorteio, foram escolhidos os peões que disputaram a Prova de Fogo desta semana. O vencedor fica com os poderes do Lampião, que interferem diretamente na Roça.

Os escolhidos para disputar a prova foram Márcia, Shay e Cezar, que tiraram a bolinha amarela e puderam competir. Entretanto, Shayan participou semana passada e passou a vez para Radamés.



A Fazenda 2023: Quem venceu a Prova de Fogo?

Os peões Radamés, Cezar Black e Márcia Fu disputaram os Poderes da Chama desta semana. Na Prova de Fogo, eles tiveram que acertar quatro bolas nas cestas no menor tempo possível.

No fim, Radamés foi o grande vencedor da prova. E Black, Márcia, Shay e Yuri formam a Baia desta semana. Os dois primeiros foram por perder a Prova de Fogo e os outros por serem escolhidos pelos perdedores.



A Fazenda 2023: Saiba qual é o Poder Laranja desta semana



A apresentadora Adriane Galisteu revelou o penúltimo Poder Laranja desta edição de A Fazenda. O público escolheu a opção: “Imunize um peão da sede na votação cara a cara”.



O Poder Branco será divulgado durante a votação da Roça, nesta terça-feira (5/12).