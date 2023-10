Enquete A Fazenda: Jenny, Kally e Nadja, quem deve se livrar da roça? Vote

As peoas Jenny, Kally e Nadja irão disputar a Prova do Fazendeiro e quem vencer estará fora da Roça. Vote em que você acha que deve se livrar

A quarta Roça de A Fazenda 15 foi formada ontem (17/10), com a abertura do poder da chama da semana que interferiu diretamente na Roça. Depois da votação e das escolhas dos peões, Jenny, Kally, Nadja e André estão na berlinda. Entretanto, somente as peoas irão disputar a Prova do Fazendeiro.

A Fazenda 2023: Como foi a formação da Roça

A dinâmica da votação começou com Radamés, vencedor da Prova de Fogo, abrindo o lampião. Ele retirou dois envelopes e entregou um a Henrique, que foi sua dupla na prova de domingo. O modelo tirou o seguinte benefício: escolher dois peões, sendo que um deles irá para a Roça pelo voto do fazendeiro, Yuri Meirelles.

Nadja Pessoa e Kally Fonseca foram as escolhidas e Yuri confirmou seu voto em Kally para ocupar o primeiro banquinho da Roça.