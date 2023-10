Quem saiu de A Fazenda? Veja como foi a eliminação desta semana

Ela também teve tretas menores com Cezar Black, Jenny Miranda e Jaque, que enviou a peoa para a Roça, mas foram pontuais e passaram com os dias.

Foram três semanas de tretas entre Cariucha e outros peões, em especial, Lucas, seu maior rival no reality, e Rachel Sheherazade.

A terceira eliminada de A Fazenda 15 é Cariucha. A funkeira teve a maior porcentagem de aceitação dentre os eliminados até o momento, com 9,74% dos votos para ficar no reality. Ela foi umas das pessoas que mais brigaram na sede até o momento.

A Fazenda 2023: Como foi a formação da Roça

A Fazenda 2023: Confira como foi a recepção dos peões que voltaram da Roça

Shayan foi o primeiro a ser salvo pelo público. Ao receber a notícia, ele correu para a sede e ganhou abraços e aplausos. Mas nem todos os peões ficaram contentes com o retorno do empresário. Nadja e André foram dois dos que não ficaram contentes com a volta de Shay.

Márcia Fu foi a segunda a ser salva e se emocionou ao retornar à sede. Ela comemorou a volta com os aliadas como Radamés e Lucas.

Momentos depois, a ex-atleta contou para os outros peões a reação de Cariucha quando soube que foi eliminada. "Ficou meio em choque", disse ela. Ela ainda contou que, depois que Shayan ser salvo, a funkeira começou a chorar.