A Fazenda 2023: primeira roça está formada; veja quem se livrou

Para um deles se livrar primeira Roça em A Fazenda, André Gonçalves, Rachel Sheherazade e Lucas Souza disputaram a Prova do Fazendeiro. O vencedor se livra da Roça e tem o poder do fazendeiro. A prova envolveu agilidade e boa pontaria dos peões. Com isso, Rachel Sheherazade, Lucas Souza e Nathalia Valente estão na primeira Roça de A Fazenda 15. O resultado mexeu com aliados e opositores de André, que é o novo fazendeiro. A Fazenda 2023: Prova do Fazendeiro requer boa mira Para disputar o chapéu de fazendeiro, os três peões tiveram que arremessar, em movimento, bolas nos alvos da roda giratória, enquanto estavam presos em um balanço. Quem fizesse mais pontos em três minutos, seria o novo fazendeiro ou fazendeira.

Antes da Prova, André, Rachel e Lucas escolheram outros peões para ajudá-los. André escolheu Radamés, Lucas escolheu Shayan e Raquel optou por Cezar Black para auxiliá-la.

Os ajudantes tinham que pegar as bolas, entregar para o peão e empurrar o balanço para começar a prova.

A Fazenda 2023: Rachel consegue emborcar seis bolas na estrutura

Com a ajuda de Cezar Black, Rachel embarcou seis bolas. Foram quatro delas no alvo verde e duas no vermelho, totalizando 800 pontos. A Fazenda 2023: Lucas começou a aprova errando o alvo

Lucas começou a prova “batendo na trave” e perdeu uma oportunidade de pontuar. Ele finalizou o desafio com três bolas emborcadas, totalizando 400 pontos. “Eu não quero ir para Roça”, disse ele após errar o alvo na primeira tentativa. Shayan o motivou e o peão completou a prova.



A Fazenda 2023: André faz 1600 pontos e se torna o novo fazendeiro

André teve a ajuda de Radamés para a Prova do Fazendeiro. Ele emborcou oito bolas e fez 1600 pontos. O ator acertou uma bola no alvo azul, uma no verde e seis no vermelho. Com a maior pontuação do desafio, André é o fazendeiro da semana e a Roça está formada por Lucas, Rachel e Nathalia. A Fazenda 2023: André retorna à sede como fazendeiro e peões comentam a conquista André voltou à sede de A Fazenda e comemorou a conquista do poder da semana ao lado de aliados. Ao comentar sobre a dificuldade da prova, Sheherazade disse que ele mereceu vencer.