Galvão Bueno muda de área e será apresentador de reality na Globo

A produção que será apresentada por Galvão pretende misturar Big Brother Brasil com game. O objetivo é achar um novo narrador para atuar no Grupo Globo, misturando desafios de locução com conflitos da convivência entre os participantes.

O projeto seria um novo reality show da emissora, criado em parceria com a Play9, agência pertencente ao youtuber Felipe Neto e a João Pedro Paes Leme, ex-executivo do canal. Sua exibição acontecerá em duas plataformas: na TV aberta e no streaming.

Após ajustes no contrato, Galvão Bueno , de 73 anos, migrará da área esportiva para o entretenimento da Globo. Mais detalhes do novo documento serão divulgados nos próximos dias, entretanto, um programa já está em desenvolvimento para o apresentador comandar em 2024.

A roteirização já está em processo de desenvolvimento pela agência em parceria com a emissora. É esperado que até o final deste ano, a seleção para compor a lista de concorrentes do reality comece em todo País.

Em 2022, Galvão havia assinado com a empresa na área do esporte para ser usado em projetos especiais, como a cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris, que acontecerão em julho de 2024. Agora ele muda de setor e passa a ser um novo nome do entretenimento do canal.



Contudo, os ajustes no contato de Galvão com a Globo não alteraram o tempo de duração dele, continuando com validade até 2024. Mas, caso os projetos na área de entretenimento sejam bem-sucedidos, existe o interesse por parte da empresa de ampliar esse prazo de validade.





