Participantes de A Fazenda: Record dá dicas de nomes que devem entrar

A 15° edição da A Fazenda está com os dias contados para começar e, com isso, a curiosidade dos internautas para descobrir quem vai participar do reality show só aumenta.

A Fazenda 2023: SAIBA tudo sobre reality

Participantes de A Fazenda: quando é a estreia



A pré-estreia da 15ª edição do reality show "A Fazenda" vai ser no dia 18 de setembro, às 22h30min. Já a estreia oficial ocorre no dia 19 de setembro.

Com número recorde de 26 pessoas, a apresentação do reality show permanece nas mãos de Adriana Galisteu.

As alterações na dinâmica do Paiol incluem a votação de quatro favoritos pelo público para se juntarem aos integrantes no espaço principal em Itapecerica da Serra, São Paulo. Na última edição, apenas uma pessoa poderia ser escolhida para a vaga.

Após a transferência dos quatros membros selecionados do Paiol, a lista de moradores é completada com 22 participantes. As atualizações sobre o conteúdo do programa foram compartilhadas pelo colunista Flávio Ricco, do R7.



MC Pipokinha é cotada para nova edição de ‘A Fazenda’, diz site; CONFIRA