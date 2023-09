A Fazenda 14: veja quem ganhou e como foi última edição do reality

A Fazenda 14 foi marcada por polêmicas, brigas, expulsões e desistências. No final, o título de campeã ficou com a atriz Bárbara Borges , que ganhou com 61,14% dos votos na final contra Bia Miranda e Iran Malfitano.

A peoa, faltando pouco mais de 10 dias para o fim da edição, optou pela desistência devido à motivos familiares, o que também levou à desistência de Pétala Barreiros, que tinha uma forte aliança com a doutora.

Outra grande aliada de Pétala e Deolane foi Bia Miranda, que, mesmo com a expulsão das amigas, permaneceu no jogo e conquistou o segundo lugar. A trajetória de Bia durante o reality teve destaque, pois ela venceu o chamado "Paiol", uma espécie de qualificatória pré-programa do programa.



A Fazenda 14: expulsões

Um grande debate desta edição girou em torno da expulsão dos participantes Tiago Ramos e Shayan Haghbin. Tiago já entrou no reality envolvido em debates sobre seus relacionamentos anteriores, e essa questão permaneceu em alta durante sua participação no programa.

O confronto entre Tiago e Shayan ocorreu após o retorno de Deolane, aliada de Tiago, da roça. Após a produção verificar imagens, decidiu pela expulsão da dupla.

A Fazenda 14: audiência

Apesar do começo animador devido às personalidades dentro do reality, a audiência diminuiu com o tempo. Segundo o Ibope, a média final do reality na Grande São Paulo foi de 7,3 pontos, a menor das últimas três edições do programa.