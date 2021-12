Galã de "Pretty Little Liars" assume namoro de 18 anos com artista plástico

O ator Julian Morris revelou ao mundo a existência de seu longo relacionamento amoroso com outro homem. O ator, que fez o papel do charmoso Wren na série adolescente Pretty Little Liars, já leva 18 anos junto de seu companheiro, o artista Landon Ross. Galã falou sobre o relacionamento nesta quinta-feira, 2, por meio de postagem no Instagram.

Julian publicou fotos e vídeos ao lado de seu companheiro. Nas imagens, o casal aparece dançando, se abraçando e até trocando um beijinho. Na legenda, o ator de PLL agradeceu ao seu amado pela parceria e declarou seus sentimentos por ele. “18 anos juntos, esses foram os melhores porque passei com você”.

O fato comoveu várias pessoas, que ficaram felizes com a exposição de amor do casal na internet. “Essa publicação fez meu coração explodir”, comentou o ator Keegan Allen, que interpretou a personagem Toby na produção americana.

Antes de declarar seu amor em público, Julian já havia postado outras fotos com o seu parceiro, mas ambos estavam sempre acompanhados de outras pessoas. Há três semanas, Morris expôs em seu Instagram uma imagem só dos dois em preto e branco, mas só falou abertamente do relacionamento de ambos nesta quinta-feira.

