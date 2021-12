Conheça o elenco do reality show ‘De Férias com o Ex: Caribe’

A MTV e o Paramount+ anunciaram o elenco do reality show ‘De Férias com o Ex: Caribe’, que contará com participantes brasileiros e estrangeiros

A MTV e o Paramount+ anunciaram o “De Férias com o Ex: Caribe”, que tem previsão de lançamento para o próximo ano. No elenco, haverá participantes brasileiros, colombianos e mexicanos.

Entre os representantes nacionais, está Camilla Costa, que participou da 6ª temporada do “De Férias com o Ex: Brasil”. A estudante e influenciadora digital entrou no programa durante o segundo episódio, como ex-namorada de Novinho.

Além dela, os outros brasileiros são: Carlos Ortega, apostador esportivo; Gabriel Sampaio, modelo e professor de educação física; Haeixa Sampaio, modelo; João Vitor Pimentel, empresário e modelo; Leticia Oliveira, auxiliar administrativa; e Mariana Franco, vendedora.

Já um dos estrangeiros será Mario Abraham, cantor e influenciador digital que participou da versão latina do reality show “Are You The One?”. Também haverá Angietta Rodriguez, modelo e atleta, e Vasco Pineda, diretor de negócios.

A MTV e o Paramount+ ainda não anunciaram a data de estreia da nova edição do programa. O reality show acontecerá em uma praia do Caribe e terá transmissão em toda a América Latina.



