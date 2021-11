A Fazenda 13: Finalmente! Aline conta que Dayane rasgou jaqueta de Rico

A saga da jaqueta rasgada de Rico Melquíades, ao que parece, chegou ao fim. Após voltar da Roça dessa quinta-feira, 18, em A Fazenda, a atriz Aline Mineiro contou ao colega quem foi a pessoa responsável por destruir a peça de roupa.

Na segunda-feira, 15, Rico e Dayane brigaram. Na ocasião, ele revelou comentários negativos que a modelo fazia a respeito de outros participantes do programa.

Algum tempo depois, Dayane aproveitou uma distração do humorista e, com uma faca de cozinha, rasgou a peça de roupa. No dia seguinte, sem saber do acontecido, Rico cogitou vestir a jaqueta na formação da Roça, que aconteceria naquela noite.

Valentina Francavilla, que havia presenciado o ato de Dayane, e Mileide Mihaile esconderam a peça. Após três dias de suspense, na manhã desta quinta-feira, Rico finalmente encontrou a jaqueta rasgada.

Antes de encontrar, junto às roceiras Solange e Valentina, a apresentadora Adriane Galisteu, Aline desabafou com Sthe Matos sobre a situação. Ela disse que, se voltasse da berlinda, contaria a Rico quem destruiu a jaqueta, e pediu que, se fosse eliminada, a influencer revelasse a verdade sobre a peça de roupa.

SEGREDO REVELADO! A @alinemineiro conta para a casa inteira que @daymelloreal rasgou a jaqueta do @ricomelquiades.



Mais votada pelo público para permanecer no programa, Aline voltou à sede e foi recepcionada por Rico. Ela contou o segredo ao amigo e adicionou: "o Brasil inteiro viu, está gravado". "Maldade extrema", completou. Bil Araújo, que presenciou a ação de Dayane, confirmou a autoria.

