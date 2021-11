A Fazenda: Rico encontra jaqueta rasgada por Dayane; veja reação

Após três dias de tensão, o influencer Rico Melquiades finalmente se deu conta de que sua jaqueta foi intencionalmente rasgada em "A Fazenda 13". A peça de roupa virou foco do público após a modelo Dayane Mello danificar a roupa do peão de propósito após discussão. "E foi caro, viu?", lamentou Rico ao achar a jaqueta na sala da sede. "Parece que rasgaram de propósito", completou. Na segunda-feira, 15, depois de discussão acalorada, Dayane pegou uma faca na cozinha e cortou a roupa do atual fazendeiro do reality show da Record.

Veja momento:

Após encontrar sua jaqueta, @RicoMelquiades não entende muito bem se o rasgo foi proposital ou não. Será que alguém vai contar pro Fazendeiro?



A Fazenda 13: entenda a briga de Dayane e Rico

Após uma das constantes brigas entre os dois participantes, Rico fez um 'exposed' dos comentários negativos que Dayane fazia sobre os outros participantes. Daí, a modelo disse que rasgaria as roupas dele - e realmente o fez.

Na cozinha com Valentina, Dayane foi até o quarto onde o peão estava e observou se Rico estava no quarto. Ao ver que o ex-colega de confinamento estava distraído, a peoa voltou para a cozinha, pegou uma faca e se aproximou da jaqueta de frio de Rico e a rasgou. Valentina não gostou nada da atitude da amiga, no que Dayane retribuiu para Francavilla: "Foi só o começo, tu não me conhece, Valentina. Tão boa essa sensação", comemorou.

O caso aconteceu na última segunda-feira, 15. Rico ainda não percebeu que seu casaco foi danificado e chegou a varrer as espumas do chão durante sua faxina na cozinha.

