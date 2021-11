Cobra caninana: entenda origem do apelido dado por Rico a Dayane em Fazenda

Rico Melquiades é destaque nas redes sociais hoje, quarta-feira, 17, após chamar a peoa Dayane Mello, sua adversária em A Fazenda 2021, de cobra caninana. O termo gerou interesse do público do programa; entenda a origem do apelido

Rico Melquiades continua pautando assuntos do momento durante seu confinamento em A Fazenda 2021. Desta vez, o humorista recebeu destaque nas redes sociais após chamar Dayane Mello, sua adversária, de cobra caninana durante a exibição do reality rural na noite dessa terça-feira, 16.

Na ocasião, os participantes formavam a nona Roça. Rico foi o mais votado pela casa e precisou puxar alguém para a berlinda. Ele escolheu a modelo e, ao chamá-la, usou o termo 'cobra caninana'. Com raiva, Dayane perguntou: “Como eu me chamo? Tua mãe não te educou não?”. Ele respondeu: “Senta aqui, cobra. Vamos juntos”.

Cobra caninana: o que é?

O termo já foi usado por Rico em outros momentos do reality show, tanto com Dayane quanto com Valentina Francavilla. A cobra caninana é uma espécie comum na América do Sul. É uma serpente que pode atingir até 2,5 metros de comprimento e tem comportamento agressivo, embora não possua nenhum tipo de veneno.

A cobra caninana pode atingir até 2,5 metros de comprimento e tem comportamento agressivo, embora não possua nenhum tipo de veneno (Foto: LUAN ALVES CHAVES/WIKIMEDIA COMMONS)



Após a situação durante a formação da Roça, o termo 'cobra caninana' se tornou um dos “trending topics” do Twitter e atingiu um pico de interesse nas pesquisas do Google, segundo a plataforma Google Trends. À meia-noite de hoje, quarta-feira, 17, a pesquisa atingiu o auge no índice de buscas em comparação com os sete últimos dias.

Algo semelhante aconteceu durante o Big Brother Brasil 21 (BBB 21), no começo do ano, quando Gilberto Nogueira chamou a cantora Pocah de “basculho” e o termo também aguçou a curiosidade do público.

Cobra caninana: Rico explica origem da expressão

Na manhã de hoje, Rico confessou, em conversa com Marina Ferrari, não conhecer nada sobre a cobra caninana. Segundo ele, sua inspiração veio de uma novela. “É de uma novela que eu assistia, que tinha caçador, Lampião, Maria Bonita. Eles chamavam a mulher de cobra caninana. Acho que essa cobra caninana é bem peçonhenta, entendeu? Era na novela que falavam”, explicou o humorista.

A novela é questão é “A Força do Querer”, exibida pela TV Globo em 2017 e ambientada no Pará. A personagem Edinalva (interpretada por Zezé Polessa), mãe de Ritinha (Isis Valverde), era conhecida por sua fama de fofoqueira. Os vizinhos, por esse motivo, a chamavam de 'cobra caninana'. Rico não mencionou de qual novela tirou a inspiração, ou de qual emissora a obra fazia parte.



