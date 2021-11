A Fazenda 13: sem saber de jaqueta rasgada por Dayane, Rico vai usar peça hoje

A discussão entre Dayane Mello e Rico Melquiades na última segunda-feira, 15, promete render polêmicas na edição ao vivo de hoje, 16, do reality show A Fazenda 2021. No início da noite desta terça-feira, em uma conversa com Bil Araújo, o peão comentou que pretende usar a peça de roupa durante a formação da Roça hoje. Bil, que foi o primeiro a perceber que Dayane rasgou a jaqueta do peão, não contou nada para Rico.

Os peões conversavam na área externa sobre a formação da berlinda nesta terça, quando Rico deu detalhes para Bil sobre seu look de hoje. O peão comentava que estava pensando em usar uma jaqueta xadrez. "Vou usar aquela xadrez, com um cinto, que eu gosto dela. Sabe qual é? Uma que eu tô usando sempre agora, uma que eu tava no Faro usando, domingo. Lembra?", comentou o ex-De Férias com o Ex a Bil.

Nervoso, o ex-BBB afirmou não lembrar do item fashion e aconselhou o peão a usar a peça rasgada por Dayane. "Usa a verde". "Que jaqueta?", questionou Rico ao ex-segurança de Marília Mendonça. "Ué, não sei. A jaqueta... se tiver", comentou Bil, tentando dar dicas a Rico. Sem sucesso, ambos os peões voltaram a encarar a área externa, enquanto Rico continuou pensativo.

Espera-se que Melquiades vista a jaqueta rasgada por Dayane na formação da nona roça de A Fazenda 13 hoje, terça-feira, 16 de novembro (16/11). O reality rural da Record TV começa hoje a partir das 22h45min (horário de Brasília). Hoje, o peão Gui Araújo indicará alguém para a berlinda, além do uso dos poderes das chamas vermelha e amarela.

A Fazenda 13: entenda a briga de Dayane e Rico

Após uma das constantes brigas entre os dois participantes, Rico fez um 'exposed' dos comentários negativos que Dayane fazia sobre os outros participantes. Daí, a modelo disse que rasgaria as roupas dele - e realmente o fez.

Na cozinha com Valentina, Dayane foi até o quarto onde o peão estava e observou se Rico estava no quarto. Ao ver que o ex-colega de confinamento estava distraído, a peoa voltou para a cozinha, pegou uma faca e se aproximou da jaqueta de frio de Rico e a rasgou. Valentina não gostou nada da atitude da amiga, no que Dayane retribuiu para Francavilla: "Foi só o começo, tu não me conhece, Valentina. Tão boa essa sensação", comemorou.

O caso aconteceu na última segunda-feira, 15. Rico ainda não percebeu que seu casaco foi danificado e chegou a varrer as espumas do chão durante sua faxina na cozinha.







