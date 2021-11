A Fazenda 2021: jaqueta rasgada de Rico ganha conta no Instagram

A jaqueta rasgada de Rico Melquiades, de A Fazenda 2021, ganhou uma conta no Instagram e já acumula quase 200 mil seguidores. A vestimenta foi cortada com uma faca de cozinha por Dayane Mello

A jaqueta rasgada de Rico Melquiades, atualmente confinado em A Fazenda 2021, ganhou uma conta no Instagram e já acumula quase 200 mil seguidores. A vestimenta foi cortada com uma faca de cozinha por Dayane Mello, também participante do reality rural, nessa segunda-feira, 15. A modelo rasgou a jaqueta após ouvir o peão dizendo que ela falava mal sobre os outros participantes.

Incorporando características de um perfil humano, a conta da jaqueta rasgada destacou, em uma publicação, que brincadeiras com faca não são entretenimento. O perfil defendeu que a ação de Dayane foi “humilhante” e revelou que está recebendo mensagens de apoio de todo o País. “O que aconteceu comigo foi inadmissível. Me cortaram, me destruíram, estou despedaçada por completa. Eu mereço respeito, gente!”

O público do programa esperava que Rico usasse a jaqueta ontem, terça-feira, 16, durante a formação da Roça, o que não aconteceu. Antes disso, ele chegou a ser encorajado a usar a peça pelo peão Bil Araújo, que estava ciente do corte. Horas depois, Valentina Francavilla e Mileide Mihaile esconderam a jaqueta, impedindo Rico de vê-la rasgada. Rico, Valentina e Solange Gomes estão atualmente na berlinda.

